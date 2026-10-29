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Gol Caracol  / Jugó en el Barcelona, se retiró y confesó una profunda depresión; "no quería salir a la calle"

Jugó en el Barcelona, se retiró y confesó una profunda depresión; "no quería salir a la calle"

Una grave lesión de rodilla lo obligó al retiro del fútbol profesional en 2020, y tiempo después cayó en un profundo proceso depresivo. Su familia fue importante en su recuperación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Jérémy Mathieu en su paso por el Barcelona.
Jérémy Mathieu en su paso por el Barcelona.
Foto: AFP

Jérémy Mathieu rompió el silencio sobre una de las etapas más oscuras de su vida. En una entrevista concedida a la revista francesa 'So Foot', el exfutbolista de 43 años confesó que, tras verse obligado a retirarse del fútbol profesional en 2020 a causa de una grave lesión de rodilla en el Sporting de Lisboa, cayó en un profundo proceso depresivo.

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"Todo se detuvo de repente. Llevaba una rodillera y no podía hacer mucho. Entonces entré en una espiral descendente. Pasé por una depresión, no se puede negar. Echaba de menos el campo, el vestuario, todo lo que habíamos vivido", explicó el exjugador del Barcelona, quien de paso reconoció que el estado de decaimiento se prolongó durante cuatro años.

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El oriundo de Luxeuil-les-Bains, Francia, detalló la cotidianidad a la que se enfrentó durante ese periodo y el desinterés absoluto que llegó a sentir, incluso por el propio fútbol.

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"Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a superarlo. Ya no sabía qué hacer, estaba completamente perdido. Durante cuatro años no hice nada, me quedaba en casa las 24 horas del día. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el móvil. Ni siquiera el fútbol me interesaba ya", admitió Mathieu.

Jérémy Mathieu en su paso por el Barcelona.
Jérémy Mathieu en su paso por el Barcelona.
Foto: AFP

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A pesar de no recurrir a una terapia profesional, el francés afrontó la recuperación junto a sus seres queridos hasta recuperar la estabilidad emocional: "Intenté superarlo con mi esposa e hijos y al final lo conseguí. Podría haber buscado ayuda psicológica, pero me dije a mí mismo que tenía que superarlo como un luchador".

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Actualmente, Mathieu ha reencontrado su camino en las canchas y se desempeña como director técnico del equipo Sub-15 del Luynes Athletic (Aix-en-Provence).

¿Cómo le fue a Jérémy Mathieu en el Barcelona?

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Hay que partir con que el 'galo' se formó en las categorías inferiores del Sochaux, debutando en el primer equipo en 2002. Ya con respecto en su paso por la institución 'azulgrana', Mathieu arribó en julio de 2014 por petición de Luis Enrique. Pese a llegar rodeado de escepticismo por su edad, fue un recambio indispensable en la zaga del Barcelona. Se marchó del club en 2017 habiendo conquistado 9 títulos oficiales.

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