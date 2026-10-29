"Cuando Sebastián Villa volvió a Boca Juniors, las mujeres me tiraron duro, pero él pagó su error"

El regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors estuvo rodeado de polémicas y cuestionamientos, especialmente por los antecedentes judiciales del futbolista colombiano. Meses después de su incorporación al conjunto argentino, Mauricio 'Chicho' Serna reveló detalles de las conversaciones que sostuvo con el extremo y explicó por qué respaldó su vuelta al equipo 'Xeneize'.

En una entrevista con el programa 'Fútbol Continental', de la emisora argentina Radio Continental, el exfutbolista colombiano, quien conoce a Villa desde hace varios años, recordó las críticas que recibió cuando manifestó su posición favorable al regreso del jugador. Según explicó, consideraba que el atacante ya había asumido las consecuencias de sus actos.

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"Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron de por qué pedía que volviera a Boca. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido", expresó Serna, al referirse a la controversia que generó la decisión.

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El exintegrante del Consejo de Fútbol del club argentino también contó que tuvo conversaciones con Villa para convencerlo de que regresar a la institución era una buena alternativa para su carrera.



"En charlas le dije: 'Vos tenés que volver, Boca es tu equipo'", relató. Además, aseguró que Juan Román Riquelme le preguntó si el colombiano realmente quería regresar y que su respuesta fue afirmativa.

"Él siempre me dijo: 'Chicho, quiero volver a Boca'", agregó, al recordar la intención que, según su versión, el atacante le había manifestado en privado.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors. Getty Images.

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Otro de los aspectos que abordó Serna fue el supuesto interés de Villa en River Plate, uno de los asuntos que generó comentarios en medio de las conversaciones sobre su futuro.

El exjugador aseguró que le preguntó directamente al colombiano por qué había mencionado la posibilidad de jugar en el equipo rival de Boca. De acuerdo con su relato, Villa le explicó que no pretendía cerrar las puertas a ninguna institución, sino enviar un mensaje para facilitar su regreso al 'Xeneize'.

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"Lo que pasó es que cuando me preguntan, no le cierro las puertas a nadie, pero era una manera de mandar un mensaje para volver a Boca", recordó Serna sobre la explicación que recibió del extremo.

Finalmente, el exdirigente valoró el retorno del colombiano, aunque reconoció que todavía necesita recuperar su mejor versión. Consideró que su adaptación requiere tiempo, pues en Independiente Rivadavia tenía mayor protagonismo, mientras que en Boca debe competir con otras figuras.

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También destacó la aparición de Leonel Flores y sostuvo que Villa continúa siendo una alternativa útil para el equipo. "En cualquier momento recupera ese gran nivel", concluyó.