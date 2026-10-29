Partidos EN VIVO HOY 29 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Para este jueves 29 de octubre, el calendario futbolero trae muy buenos compromisos. Como por ejemplo el que disputarán Atlético Nacional y Santa Fe en la Liga BetPlay II-2026.
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Además, de grandes duelos en el balompié de Europa y en la Champions League femenina.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 29 de octubre del 2026:
|Equipos
|Hora
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|China vs. Francia
|10:00 a.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|Frosinone vs. US Lecce
|12:30 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Paris FC Femenino vs. BK Häcken Femenino
|12:45 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Austria Wien Frauen vs. Juventus Femenino
|12:45 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|España vs. Estados Unidos
|1:00 p.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|Lebrijana vs. Getafe
|1:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|Atlético Catalayud vs. Osasuna
|1:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|SC Braga vs. FC Famalicão
|1:45 p.m.
|Allianz Cup
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Boca Juniors Cali vs. Unión Magdalena
|2:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Sports, Win Play
|Envigado vs. Independiente Valle del Cauca
|2:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Fútbol +, Win Play
|Everton vs. Newcastle
|2:45 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium, ESPN
|Fiorentina vs. Atalanta
|2:45 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Ribadesella CF vs. Racing Santander
|3:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|Sporting Hortaleza vs. Sevilla FC
|3:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|HB Køge Kvinder vs. FC Barcelona Femenino
|3:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|AE Prat vs. Athletic Club
|3:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|Manchester City Femenino vs. Paris Saint-Germain
|3:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Auriense Cented vs. Deportivo
|3:00 p.m.
|Copa del Rey
|Canal por confirmar
|Benfica vs. Gil Vicente
|3:45 p.m.
|Allianz Cup
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Tigres FC vs. Real Cartagena
|4:00 p.m.
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol +, Win Play
|Vasco da Gama vs. CR Flamengo
|6:00 p.m.
|Serie A Brasil
|Fanatiz, Win Play, Win Sports
|América de Cali vs. Fortaleza
|6:15 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|Atlético Nacional vs. Santa Fe
|8:30 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play
|Alajuelense vs. Motagua
|9:00 p.m.
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium