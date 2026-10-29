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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 29 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 29 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 29 de octubre, con acción en la Liga BetPlay, destacándose Nacional frente a Santa Fe. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Atlético Nacional juega este jueves contra Santa Fe por la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional juega este jueves contra Santa Fe por la Liga BetPlay II-2026.
Colprensa

Para este jueves 29 de octubre, el calendario futbolero trae muy buenos compromisos. Como por ejemplo el que disputarán Atlético Nacional y Santa Fe en la Liga BetPlay II-2026.

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Además, de grandes duelos en el balompié de Europa y en la Champions League femenina.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 29 de octubre del 2026:

EquiposHoraTorneo / LigaCanales de Transmisión
China vs. Francia10:00 a.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
Frosinone vs. US Lecce12:30 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
Paris FC Femenino vs. BK Häcken Femenino12:45 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 3
Austria Wien Frauen vs. Juventus Femenino12:45 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
España vs. Estados Unidos1:00 p.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
Lebrijana vs. Getafe1:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
Atlético Catalayud vs. Osasuna1:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
SC Braga vs. FC Famalicão1:45 p.m.Allianz CupDGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Boca Juniors Cali vs. Unión Magdalena2:00 p.m.Torneo BetPlayWin Sports, Win Play
Envigado vs. Independiente Valle del Cauca2:00 p.m.Torneo BetPlayWin Fútbol +, Win Play
Everton vs. Newcastle2:45 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium, ESPN
Fiorentina vs. Atalanta2:45 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
Ribadesella CF vs. Racing Santander3:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
Sporting Hortaleza vs. Sevilla FC3:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
HB Køge Kvinder vs. FC Barcelona Femenino3:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
AE Prat vs. Athletic Club3:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
Manchester City Femenino vs. Paris Saint-Germain3:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 3
Auriense Cented vs. Deportivo3:00 p.m.Copa del ReyCanal por confirmar
Benfica vs. Gil Vicente3:45 p.m.Allianz CupDGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Tigres FC vs. Real Cartagena4:00 p.m.Torneo BetPlay DIMAYORWin Fútbol +, Win Play
Vasco da Gama vs. CR Flamengo6:00 p.m.Serie A BrasilFanatiz, Win Play, Win Sports
América de Cali vs. Fortaleza6:15 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
Atlético Nacional vs. Santa Fe8:30 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play
Alajuelense vs. Motagua9:00 p.m.CONCACAF Central American CupDisney+ Premium
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