Cristiano Ronaldo no se quedó callado ante el apoyo mundial para ganar el BOAT: así reaccionó

En una votación de alcance global que convocó la participación de millones de fanáticos del deporte rey en todo el planeta, Cristiano Ronaldo fue galardonado con el prestigioso BOAT (Best of All Time / Balón de Oro de Todos los Tiempos). El astro portugués, cuya carrera ha estado marcada por récords goleadores y títulos en los clubes más exigentes del mundo, reaccionó al histórico reconocimiento con un emotivo mensaje en redes sociales dedicado íntegramente a sus seguidores.

"¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es suyo", expresó el atacante luso, tras conocer el resultado del sufragio mundial.

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El galardón consolida la huella imborrable que el delantero portugués ha dejado en la historia del fútbol internacional. Con estas declaraciones, Cristiano volvió a poner en primer plano el papel fundamental de los hinchas en el desarrollo del deporte, dedicándoles de manera directa una distinción que premia su constancia, rendimiento y vigencia en la élite durante más de dos décadas. Hay que apuntar que Lionel Messi quedó en segundo lugar, por su trofeo en la temporada 2011/2012.

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Cabe recordar ahí que CR7 sigue en el empeño de llegar a los 1.000 goles en su carrera deportiva y en el momento acumula 982, tras sus últimas anotaciones con el Al Nassr, de Arabia Saudita. En pro de alcanzar esa ansiada meta, el estelar atacante tendrá este viernes una nueva oportunidad de actuar con su club, que este jueves 30 de octubre se enfrentará contra Al-Kholood Club, a la 1 de la tarde, hora de nuestro país.



Cristiano Ronaldo, delantero portugués, llegó a 980 goles, tras marcarle a Al Draih AFP

Así quedo la votación del BOAT que ganó Cristiano Ronaldo

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1. Cristiano Ronaldo, 2008

2. Lionel Messi, 2012

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3. Cristiano Ronaldo, 2017

4. Lionel Messi, 2013

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5. Cristiano Ronaldo, 2016

6. Cristiano Ronaldo, 2014

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7. Lionel Messi, 2015

8. Cristiano Ronaldo, 2013

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9. Lionel Messi, 2011

10. Lionel Messi, 2009