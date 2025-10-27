Néiser Villarreal desata polémica en redes, tras felicitar a figura de Nacional; "animal"

Néiser Villarreal nuevamente es tema de debate en las redes sociales, por reciente publicación que lo deja 'mal parado' ante la hinchada de Millonarios. Y es que, en plena disputa directa con el equipo azul, por su reciente acto de indisciplina, ahora el joven goleador de la Selección Colombia Sub-20 volvió a reaparecer y ¡de qué manera!

Tras el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que terminó con un 5-2 a favor de los 'verdolagas'; Villarreal dejó emotivo mensaje para una de las principales figuras del cuadro 'verdolaga', y que, además, anotó dos goles, reencontrándose con el arco rival tras varios partidos en bajo nivel.

"Volviste animal", fueron las palabras de Néiser Villarreal para Marino Hinestroza, en una historia que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram; eso, junto a una fotografía del futbolista verde, mientras festejaba una de sus anotaciones.

Evidentemente estas palabras no cayeron nada bien en Millonarios, donde los hinchas 'estallaron', teniendo en cuenta que Atlético Nacional es uno de los principales rivales directo del equipo azul.



Además, con la relación casi 'rota' en su totalidad con la hinchada y directivos; este gesto para muchos fue considerado como inoportuno. Y es que, después de haber disputado el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia, el joven delantero todavía no se ha presentado al equipo capitalino, infringiendo las normas disciplinarias de la institución.

Justo por esta misma razón, a Villarreal le notificaron en Millonarios que abrirán un proceso administrativo. Pero eso no es todo, pues, sumado a eso, y teniendo en cuenta que Atlético Nacional es un rival directo para los 'embajadores', esta situación 'estalló' en redes sociales, al punto de que Néiser tuvo que bajar la publicación de su cuenta de Instagram.

No obstante, este gesto quedó capturado en pantallazo, volviéndose viral en redes sociales, donde muchos lo critican y le dan 'palo' al joven futbolista de 20 años.