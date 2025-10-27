Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Néiser Villarreal desata polémica en redes, tras felicitar a figura de Nacional; "animal"

Néiser Villarreal desata polémica en redes, tras felicitar a figura de Nacional; "animal"

El jugador de Millonarios de nuevo está en el 'ojo del huracán', debido a un mensaje que compartió en sus redes, tras la goleada del cuadro 'verdolaga, por 5-2 contra Medellín.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Néiser Villarreal, envuelto en polémica con Atlético Nacional.
Néiser Villarreal, envuelto en polémica con Atlético Nacional.
Foto: Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad