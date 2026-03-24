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Gol Caracol  / Hora y dónde ver EN VIVO en TV Nacional vs. Cruz Azul, partido de fogueo internacional

Hora y dónde ver EN VIVO en TV Nacional vs. Cruz Azul, partido de fogueo internacional

En territorio estadounidense, Atlético Nacional y Cruz Azul juegan un amistoso que nadie se quiere perder, en el PayPal Park de San José, California.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Atlético Nacional y Cruz Azul juegan un partido amistoso en territorio estadounidense
Atlético Nacional y Cruz Azul juegan un partido amistoso en territorio estadounidense
Archivo de Colprensa / AFP

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