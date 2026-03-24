Hora y dónde ver EN VIVO en TV Nacional vs. Cruz Azul, partido de fogueo internacional

Después de una seguidilla de partidos, entre la Liga BetPlay I-2026 y la Copa Sudamericana, Atlético Nacional toma un respiro. El último partido que disputó en el rentado local fue el 21 de marzo, cuando venció 3-0 a Internacional de Bogotá, en el estadio Atanasio Girardot. Ahora, su siguiente encuentro está programado para el 29 de dicho mes, a las 6:20 p.m., visitando a Deportivo Pasto.

Por eso, el 'verdolaga' aprovechará el contexto para disputar un partido preparatorio este miércoles 25 de marzo, contra Cruz Azul. De acuerdo con la programación, el balón rodará a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y se llevará a cabo en el estadio PayPal Park de San José, California (Estados Unidos). Según los antecedentes, esta será la primera vez que ambos se enfrenten en su historia.

Así las cosas, nadie se quiere perder ni un solo detalles de este compromiso, teniendo en cuenta que Atlético Nacional, si bien quedó eliminado del torneo internacional, es líder de la Liga BetPlay I-2026, con 27 puntos, producto de nueve victorias y tres derrotas, y una diferencia de gol de +17. Por otro lado, el club mexicano es segundo en la Liga MX, con 27 unidades, solo detrás de Chivas de Guadalajara.



¿A qué hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Cruz Azul, EN VIVO?

El pitazo inicial sonará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) de este miércoles 25 de marzo, en el estadio PayPal Park, en territorio estadounidense. Para ver el partido entre los 'verdolagas' y 'la máquina celeste' podrá hacerlo, EN VIVO ONLINE, a través de la página 'OneTIX Live' (https://onetixlive.com/), que es una página de pague por ver, siendo el único medio confirmado que transmite el juego.

Atlético Nacional perdió con Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026 Archivo de Colprensa

Convocados de Atlético Nacional vs. Cruz Azul

Arqueros: Castillo y Zea.

Castillo y Zea. Defensores: Haydar, García, Velásquez, Martínez, Uribe y R. García.

Haydar, García, Velásquez, Martínez, Uribe y R. García. Mediocampistas: Campuzano, Rengifo, Chinchía, Marín, Rivero y Cardona.

Campuzano, Rengifo, Chinchía, Marín, Rivero y Cardona. Delanteros: Morelos, Moreno, Bello, Rodríguez, Sarmiento y Asprilla.

El entrenador, Diego Arias, dejó afuera a Milton Casco, David Ospina, Juan Bauzá, Matheus Uribe, Andrés Felipe Román y William Tesillo, por decisión técnica, mientras que Juan Manuel Zapata no está por lesión y en el caso Cristian 'Chicho' Arango, se sigue recuperando de su golpe en el rostro. Cabe aclarar que el guardameta, Kevin Cataño, no viajó por cuestiones de VISA.

