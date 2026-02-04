Lesión de David Ospina alerta en Atlético Nacional; esperan "resultados de los exámenes"

Publicidad
Atlético Nacional tendrá este miércoles un duro reto en la Liga BetPlay I-2026 cuando reciba al América de Cali en el Atanasio Girardot, en partido que concluirá la cuarta jornada. Como es habitual, antes de cada reto, el 'verdolaga' revela la lista de convocados y genera un parte médico sobre la evolución de los futbolistas que se encuentran con alguna molestia física. En este último aspecto sorprendió el nombre de David Ospina.
El experimentado arquero, de 37 años, apareció en el boletín de desafectados para este compromiso contra los 'diablos rojos'. El reporte, según precisó el cuadro dirigido por Diego Arias, es que el exArsenal y Niza presenta una "lesión muscular en pierna derecha, en evolución". A continuación complementan que su "incapacidad se determinará luego de realizarle exámenes médicos".
Así las cosas, Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo ocuparía el lugar de Ospina Ramírez en el pórtico del 'rey copas' colombiano; el otro golero citado fue Kevin Cataño.
En medio de la baja de Ospina, la institución verde antioqueña recibió la buena noticia de la vuelta a la convocatoria de Alfredo Morelos. Se espera que el oriundo de Cereté sea de la partida en el compromiso de este miércoles en el Atanasio.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/fKPBsQRIZ4— Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 4, 2026
Los 'verdolagas' suman tres puntos, producto del triunfo 4-0 sobre Boyacá Chicó en la primera jornada. Tienen pendientes dos compromisos: frente a Jaguares y Junior de Barranquilla.
Actualmente, se encuentran ubicados en la casilla 14 de la clasificación general, que lidera parcialmente Deportivo Pasto con 9 enteros.
Mientras que América de Cali ha sumado siete unidades y es cuarto en la tabla de posiciones. En caso de quedarse con la victoria, se treparían al primer lugar.
El compromiso de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol colombiano. Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso y todas las repercusiones de los protagonistas en cancha.