Lesión de David Ospina alerta en Atlético Nacional; esperan "resultados de los exámenes"

Atlético Nacional tendrá este miércoles un duro reto en la Liga BetPlay I-2026 cuando reciba al América de Cali en el Atanasio Girardot, en partido que concluirá la cuarta jornada. Como es habitual, antes de cada reto, el 'verdolaga' revela la lista de convocados y genera un parte médico sobre la evolución de los futbolistas que se encuentran con alguna molestia física. En este último aspecto sorprendió el nombre de David Ospina.

El experimentado arquero, de 37 años, apareció en el boletín de desafectados para este compromiso contra los 'diablos rojos'. El reporte, según precisó el cuadro dirigido por Diego Arias, es que el exArsenal y Niza presenta una "lesión muscular en pierna derecha, en evolución". A continuación complementan que su "incapacidad se determinará luego de realizarle exámenes médicos".

Así las cosas, Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo ocuparía el lugar de Ospina Ramírez en el pórtico del 'rey copas' colombiano; el otro golero citado fue Kevin Cataño.



En medio de la baja de Ospina, la institución verde antioqueña recibió la buena noticia de la vuelta a la convocatoria de Alfredo Morelos. Se espera que el oriundo de Cereté sea de la partida en el compromiso de este miércoles en el Atanasio.



La lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentar HOY a América de Cali por Liga I-2026

Arqueros: Harlen Castillo, Kevin Cataño.

Harlen Castillo, Kevin Cataño. Defensas: Andrés Román, Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco.

Andrés Román, Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco. Volantes: Juan Zapata, Mateus Uribe, Juan Bauzá, Xavy Ríos, Juan Rengifo, Edwin Cardona.

Juan Zapata, Mateus Uribe, Juan Bauzá, Xavy Ríos, Juan Rengifo, Edwin Cardona. Delanteros: Eduard Bello, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2026?

Los 'verdolagas' suman tres puntos, producto del triunfo 4-0 sobre Boyacá Chicó en la primera jornada. Tienen pendientes dos compromisos: frente a Jaguares y Junior de Barranquilla.

Actualmente, se encuentran ubicados en la casilla 14 de la clasificación general, que lidera parcialmente Deportivo Pasto con 9 enteros.

Mientras que América de Cali ha sumado siete unidades y es cuarto en la tabla de posiciones. En caso de quedarse con la victoria, se treparían al primer lugar.

¿A qué juegan HOY Atlético Nacional vs. América de Cali?

El compromiso de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol colombiano. Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso y todas las repercusiones de los protagonistas en cancha.