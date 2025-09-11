No cesa la polémica contra el equipo arbitral tras Millonarios 1-0 Pasto; "abrupta patada"

Millonarios venció el pasado miércoles 1-0 a Deportivo Pasto, con gol de Santiago Giordana, en un duelo válido por la jornada dos de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, de lo que más se ha hablado tras el juego es de la acción polémica que sucedió en los últimos minutos, en la que el arquero de Millonarios, Diego Novoa, saltó para despejar con los puños un balón que se acercaba al área, no obstante, levantó demasiado los pies y golpeó en la zona del pecho al jugador del conjunto visitante, Johan Caicedo.

El árbitro del encuentro Biskmark Santiago no sancionó falta, lo que ocasionó una protesta constante de los jugadores pastusos en medio del partido, y que ahora se ha trasladado a las redes sociales. Por lo tanto, en su cuenta de Instagram, el conjunto de la capital nariñense lanzó un fuerte mensaje, por lo que consideran fue un error manifiesto, que les impidió tener un penal a favor, el cual hubiera podido significar el empate en el marcador.

"Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival, que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral, que determinen un mejor horizonte arbitral para todos los clubes de nuestro fútbol colombiano." fue lo publicado por Deportivo Pasto en el mensaje, al que además le agregó unas imágenes que muestran la camiseta rota del jugador afectado por el golpe.

En rueda de prensa, el técnico del equipo nariñense, Camilo Ayala, se refirió a la jugada. “La verdad que yo quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. Yo en mi etapa de jugador siempre fui muy respetuoso. Además, considero que ahora, con tantas herramientas que ellos tienen, es ilógico que no se tomen la delicadeza, por justicia, de revisar. Me entristece mucho por el trabajo de los muchachos, es un trabajo honesto, transparente”.

Acción del partido entre Millonarios y Deportivo Pasto Foto: Colprensa

En consonancia con el tema, agregó: "¿Cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios? Con respeto hacia los árbitros, pero por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia, porque en Brasil, con 50.000 espectadores, él tiene la autonomía y la ley lo ampara para ser la única y última palabra. Pero no tener esa delicadeza para obrar en justicia, porque esto no se trata de equipos grandes y equipos de media tabla. El Deportivo Pasto es grande también y se respeta (…) En honor a la justicia y a la verdad, al menos había que revisar el VAR. Nuestro jugador sale lastimado, lacerado, con el brazo y la camiseta rota, y cualquier análisis que podamos hacer se queda corto”.