“No he pagado, ni les voy a pagar a los jugadores de Unión Magdalena, por castigo”

Durante la presente semana se viene hablando de los incumplimientos en el pago de los salarios en el plantel profesional de Unión Magdalena, que ocupa la última posición de la tabla de la Liga Betplay I 2025 y este sábado visitará a Fortaleza, en el estadio de Techo, en el cierre de su competición al estar eliminado hace ya varias fechas.

La Acolfutpro, agremiación de futbolistas de nuestro país, hizo las respectivas denuncias y el ambiente al interior del equipo samario ha estado caldeado, aún más con algunas declaraciones de Eduardo Dávila, máximo accionista del club.

Fiel a su estilo y en un tono contundente, el dirigente comentó que la principal causa de los retrasos en los pagos tiene que ver con una represalía por los malos resultados. Además de eso, Dávila también señaló y le mandó mensajes a Carlos González Puche, director ejecutivo de la agremiación.

Cabe señalar que los dichos del dueño del Unión Magdalena ya han generado resonancia entre los aficionados y los medios de nuestro país.

Dueño de Unión Magdalena no paga salarios a sus jugadores, por castigo

“No la hemos pagado la nómina, la última, yo me reuní con ellos y les dije que he cumplido hasta el último centavo permanentemente y ustedes no han cumplido, lo que han hecho es perder, perder y perder, desvalorizando el equipo, la institución y mandarnos a la B”, dijo Eduardo Dávila en ‘Vive Radio Santa Marta’.

Como justificación el dueño del Unión Magdalena señaló que “ellos (jugadores) son conscientes de eso, ellos estaban al día hasta la última nómina, no la he pagado, ni la voy a pagar”.

Para terminar, Dávila no se puso con rodeos y afirmó que no ha pagado “como castigo, no voy a cumplir, he venido cumpliendo todo el año, todo el semestre, al pie de la letra y mire dónde estamos, tienen que cumplir primero ellos”.

"No les voy a pagar los salarios a los jugadores como castigo, ellos no han cumplido": Eduardo Dávila, dueño del @UnionMagdalena. pic.twitter.com/GD9AFoWlv9 — Pablo Vergara Vides (@vergara_vides) May 23, 2025

Actualmente el Unión Magdalena es último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-I, con apenas ocho puntos, producto de ocho empates, once derrotas y ninguna victoria. En cuanto a goles apenas ha marcado trece y ha recibido 30 en contra, para un saldo de -17.

En la última fecha del 'todos contra todos' visitará a Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, este sábado 24 de mayo de 2025 a las 4:00 p.m. En esa jornada buscará no terminar el semestre sin conseguir un triunfo.