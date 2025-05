“Mi mayor error fue traer a José Pékerman por el nombre y no por el momento, pudimos ahorrar”

Actualmente José Pékerman está alejado de los banquillos técnicos pero su más reciente presencia se dio en la selección de Venezuela, donde no le fue bien y de paso, al parecer, las cosas no terminaron bien con la FVF, tal y como lo hizo sentir el presidente de la Federación en una entrevista.

Jorge Giménez, máximo directivo de la Federación Venezolana de Fútbol habló sin filtro de lo mal que la pasaron con el estratega argentino y su representante Pascual Lezcano, quienes “se portaron mal” y hubo solicitudes que no gustaron.

En una entrevista con ‘Ruta Vinotinto’, el presidente de la FVF catalogó como su “mayor error”, contratar a José Pékerman como el director técnico de la selección, basándose más “por el nombre y no por el momento”.

José Pékerman y su mal paso por la selección de Venezuela

El dirigente no tuvo piedad al hablar de lo traumática que fue la presencia del entrenador argentino y su agente, quienes “querían ser amos y dueños de la Federación, que trabajaran para ellos sin ningún control. Ellos realmente se portaron mal”.

Eso generó malestar en la interna de la FVF y de esa manera lo contó Jorge Giménez, quien además contó que se hubieran ahorrado un dinero y tiempo en el buen proceso que llevan actualmente.

“Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año nos los pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino en tiempo”, aseguró el presidente.

Por la misma línea, Giménez cerró contando que hasta los futbolistas convocados a la selección venezolana no se encontraban cómodos con la manera en la que “Pascual Lezcano estaba llevando las cosas. Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera con la Federación”.

¿Cómo le fue a José Pékerman en Venezuela?

El experimentado entrenador argentino llegó a la Vinotinto en noviembre de 2021 y apenas dirigió en diez partidos, cuatro de ellos por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En los clasificatorios solo le ganó a Bolivia y cayó con Uruguay, Argentina y Colombia.

Luego de eso disputó varios partidos amistosos, pero por "incumplimientos de la FVF" decidió renunciar a su cargo en marzo de 2023.