Nuevo DT del Cúcuta estuvo en el Mundial 2026; fue presentado Nicolas Chiesa

Cúcuta Deportivo dio un giro en plena Liga BetPlay 2026-II luego de la salida del venezolano Richard Páez y ahora la llegada del nuevo técnico, el argentino Nicolas Chiesa, quien ya ha dirigido varios entrenamientos y está listo para buscar salvar la categoría para el equipo nortesantandereano.

"Desde el Mundial al Rojinegro. Bienvenido al equipo de la perla del Norte, Profe", fue el mensaje con el que el cuadro 'motilón' presentó al nuevo entrenador, quien viene de ser asistente técnico de Sebastián Becaccece en la Copa del Mundo 2026, con la selección de Ecuador.

De hecho, Nicolas Chiesa de inmediato buscará los resultados y es algo de lo que es consciente, mandando un mensaje también a los aficionados del Cúcuta Deportivo, para que los apoyen en medio de los malos resultados del equipo.

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"Me presento soy el profe Nicolas Chiesa, nuevo técnico del Cúcuta, quería agradecerles por el afecto, el recibimiento, el apoyo de todo el pueblo e hinchada rojinegra, los esperamos el miércoles para que nos acompañen y sena nuestro jugador 12, y que jueguen con nosotros estas 16 finales que tenemos por delante tan importantes. El miércoles es la primera y necesitamos de ustedes, todos juntos vamos a salir adelante. Un fuerte abrazo", dijo el argentino en un video publicado en redes sociales.



Segunda práctica a cargo de nuestro D.T Nicolás Chiesa, en el General Santander. 🏟️🏠#CúcXIbo pic.twitter.com/YkHRrsEJmp — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 17, 2026

El nacido en Buenos Aires fue asistente técnico en Independiente de Avellaneda y en la selección de Ecuador, pero ahora dará un salto en su carrera tomando las riendas del equipo 'motilón', que actualmente está en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 1 punto luego de tres partidos. Sin embargo, lo preocupante es en la tabla de descenso, estando en la primera casilla y teniendo las chances más altas de perder la categoría y regresar al Torneo BetPlay para el año 2027.

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Este miércoles será el debut de Nicolas Chiesa con el Cúcuta Deportivo, recibiendo a Internacional de Bogotá a las 6:00 p.m., en el duelo pendiente de la fecha 2 del campeonato colombiano.