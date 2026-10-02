James Rodríguez y su liderazgo desde el camerino de Nacional; "mátense, todos son buenos"

En una noche clave para la Liga, Atlético Nacional firmó una victoria contundente por 3-1 frente a Junior de Barranquilla, en el partido aplazado que puso al día el calendario del torneo. Más allá del buen funcionamiento colectivo y el despliegue ofensivo, el verdadero punto de quiebre de la jornada se vivió en la intimidad del camerino, donde el volante James Rodríguez asumió con categoría su rol de líder y guió a sus compañeros con una arenga que marcó el pulso del encuentro.

Minutos antes de saltar al terreno de juego, con la tensión propia de un duelo directo ante un rival histórico, James tomó la palabra para motivar al plantel verdolaga con un mensaje directo, visceral y enfocado en la solidaridad grupal: "Ey chicos, es una linda Chance hoy. Vamos a no dejarla pasar, miren al que tienen al lado, todos son buenos, pero mátense por él y corran por él, porque tenemos que ir juntos. No vamos a dejar pasar esta chance hoy. Hoy vamos a ganar bien, éxitos para todos y vamos a darle con todo. Hoy salimos ganadores".

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El video fue publicado en las redes sociales del tradicional cuadro antioqueño y han recibido un buen número de comentarios de los seguidores, en algunos casos elogiando el liderazgo que ya ejerce el exjugador de Selección Colombia y de sonados pasos por Real Madrid y Bayern Múnich y que antes jugó algunos minutos contra Internacional de Bogotá, Llaneros de Villavicencio, Millonarios y ya frente a Junior, el DT Lucas González le dio la posibilidad de ser titular.

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Hay que apuntar que número 23 de Nacional se destacó con la participación en el segundo gol, en el que le puso un magistral pase a Andrés Felipe Román, quien definió bien y también le dio manejo y criterio a la repartición del balón en ofensiva. Cuando entró Edwin Cardona, en el segundo tiempo, a James se le vio tocando el balón con él y dándole buen trato al útil, mientras que el técnico Lucas González aplaudía desde la zona cercana al banquillo.



Al final, James Rodríguez se llevó aplausos y reconocimiento de los seguidores del verde en el Atanasio y desde ya ilusiona con seguir elevando su nivel, en su regreso al fútbol colombiano.

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa