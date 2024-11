Pablo Peirano: "Con coraje y personalidad, Santa Fe le dio la vuelta al partido"

Santa Fe logró darle la vuelta al resultado contra Once Caldas, al imponerse 2-1 en el estadio El Campín y el mismo le permitió al 'león' escalar a la primera posición de la Liga Betplay II-2024. Tras el compromiso, Pablo Peirano dio sus conceptos en rueda de prensa.

"En el primer tiempo no estuvimos claros, estuvimos confusos, ellos (Once Caldas) tienen buenas velocidades por la bandas, los extremos y los laterales acompañan muy bien, el tener a Yílmar (Velásquez) con amarilla condiciona para cortar, pero somos conscientes que no fue un buen primer tiempo de la parte nuestra por más que Daniel (Torres) pegó una pelota en el palo, pero muy lejos de lo que nosotros intentamos. En el segundo tiempo acomodamos, cambiamos el módulo y los perfiles para ir por dentro y también estar sólidos en la parte defensiva que no lo habíamos logrado en el primer tiempo, estuvimos más compactos", dijo el DT uruguayo.

Y continuó Peirano en su análisis afirmando que "cabe recordar que nosotros jugamos hace poco y Caldas tuvo una semana de un partido a otro y eso también se siente, pero los muchachos lo interpretaron muy bien con mucho coraje y mucha personalidad y dieron vuelta al partido empujando desde el orden, pero también con mucho amor propio".

Así fue una de las jugadas de gol de Hugo Rodallega en Santa Fe vs. Once Caldas. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano

- Los números de Santa Fe en el 2024

"Nos sentimos bien. Nosotros en ningún momento nos sentimos como algo menor. Como lo decía, están bien los números, pero nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, todo este camino que estamos recorriendo, que es bueno, lo queremos cerrar con un logro final. Más allá de los números y estadísticas que son el sostén del trabajo de todos nosotros, estamos pensando en lo que viene, miramos para delante. Hay que reconocer que Santa Fe ha generado un cambio de los años anteriores a este y es mérito de todo el grupo de trabajo, hay que mirar para adelante".

- Más análisis del compromiso

"En el primer tiempo nos desbordaron, perdimos los duelos, no estuvimos sólidos en esos mano a mano por los costados; no solamente es un tema de los centrales, sino de los que venían de acompañar desde atrás para que eso no suceda. Es una característica de Once Caldas que se repliega en la mitad de la cancha y sale rápido y por eso tiene el puntaje que tiene. En el segundo tiempo tomamos la decisión de tomar el ancho de la parte defensiva nuestra para desde atrás pegar más fuerte y nos dio resultado".

- Los aspectos por mejorar

"Es algo que me tenía inquieto el cero en el aco, son momentos, no es que al equipo lo ataquen, en el partido contra Pereira y en el clásico fueron dos acciones y dos goles; en estos partidos nos han convertido con pocas llegadas. Seguir trabajando en los aspectos tácticos y audiovisuales".

Pablo Peirano en uno de los partidos de Santa Fe. Foto: Colprensa