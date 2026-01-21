Pablo Repetto: “En Santa Fe hoy disfrutamos, ya mañana trabajar para lo que viene, hay por mejorar”

Independiente Santa Fe sometió este miércoles al Junior y lo venció 3-0 en el partido de vuelta de la Superliga de Colombia para ganar el primer título del año en el país, tras haber igualado 1-1 en el juego de ida la semana pasada. Pablo Repetto se mostró orgulloso de sus dirigidos, pero ya mira en lo que se viene.

"Llegamos a un equipo que tuvimos que hacer algunos cambios, no tuvimos mucho tiempo de trabajo pero el mérito principal es de los jugadores que asimilaron rápido una idea, que tiene mucho para mejorar, pero sobre todo destacar el profesionalismo de este plantel", dijo de entrada el técnico uruguayo en conferencia de prensa. Adicional a eso resaltó que "empezamos a trabajar para esta final, las vacaciones los jugadores mantuvieron su físico pensando en el primer objetivo y lo logramos, así que el mérito principal es de los jugadores".

Pero Pablo Repetto aunque está satisfecho con el título de Superliga BetPlay contra Junior, sabe que su labor aún está comenzando y hay mucho por hacer. "Estamos contentos porque enfrentamos a un buen equipo, con buenos jugadores y técnico. La verdad es que sentimos todo ese apoyo e ilusión de la gente, no podíamos fallarle, devolver ese cariño con un resultado como el de hoy, es muy lindo. Hoy disfrutar y mañana trabajar para lo que viene en el futuro", expresó el timonel.



Así fue el triunfo 3-0 de Santa Fe contra Junior, final de Superliga BetPlay 2026

Los goles fueron obra del centrocampista Ewil Murillo, del argentino Nahuel Bustos y del veterano artillero Hugo Rodallega, gran figura del partido, que llevó a celebrar a la multitud que llegó hasta el estadio El Campín de Bogotá para ver el partido de vuelta de la Superliga, que disputan los dos ganadores de la liga colombiana en 2025.

Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto: Colprensa

Los capitalinos sorprendieron pronto a su rival y abrieron el marcador al minuto 5 en una jugada en la que Murillo recuperó el balón en terreno rival para arrancar en un contragolpe letal.



El balón pasó por los pies de Rodallega y del centrocampista Yilmar Velásquez, que habilitó a Murillo para que sacara un remate que el uruguayo Mauro Silveira no pudo atajar.

El equipo local mantuvo el control del partido ante un rival que tuvo muchas dificultades para romper la defensa y que encontró poco a los atacantes Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva.

Sin embargo, logró crear sus dos primeras oportunidades al minuto 26 con remates seguidos del lateral Yeison Suárez, en el área, y del volante Edwin Herrera, de larga distancia, que fueron despejados con solvencia por el portero Andrés Mosquera.

En este contexto, llegó el 2-0 al minuto 48 de la etapa inicial cuando Rodallega, en un tiro libre de costado, logró mandar el balón al fondo para la sorpresa de Silveira, que no pudo hacer mucho para evitar la celebración local.

Hugo Rodallega en Santa Fe vs Junior - Foto: Colprensa

Para el segundo tiempo, el técnico uruguayo Alfredo Arias envió a la cancha al veterano Luis Fernando Muriel y al extremo Cristian Barrios, con el objetivo de que el equipo creara más oportunidades y mantuviera vivas sus posibilidades de ganar el título.

Santa Fe aprovechó que su rival se volcó al ataque y consiguió anotar el 3-0 en una jugada en la que el extremo Omar Fernández cazó un rebote dejado por Silveira tras un cabezazo de Rodallega, pero el árbitro Jairo Mayorga, tras revisar el VAR, anuló el tanto por fuera de lugar.

Los capitalinos supieron controlar el partido y esta vez sí consiguieron el 3-0 definitivo al 95 en una gran jugada colectiva entre el creativo Alexis Zapata y el atacante argentino Bustos, el fichaje más sonado del equipo, sacó un remate que apagó definitivamente las ilusiones del Junior.