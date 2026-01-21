Santa Fe quedó campeón de la Superliga, confirmó un defensa y espera más refuerzos

En una positiva presentación, ante más de 30 mil hinchas que llegaron al estadio El Campín, Santa Fe dio buena cuenta de Junior, lo superó con un marcador 3 a 0 y ganó el título de la Superliga. En la ida, el duelo quedó 1-1, en la ciudad de Barranquilla.

Los goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y del argentino Nahuel Bustos le alcanzaron y le sobraron a los 'cardenales' para obtener una victoria, para brindarle así una satisfacción a los aficionados.

Después de los 90 minutos, posterior a recibir el trofeo y de festejar en el césped del escenario capitalino, los que aparecieron para hablar fueron el técnico Pablo Repetto y el presidente Eduardo Méndez, quienes se notaron satisfechos por el primer logro de la temporada e incluso entregaron noticias.

"Estamos trabajando y conversando con Eduardo, a lo que tenemos llega Quintero (Juan Sebastián) y esperamos otros dos jugadores más", le dijo el timonel uruguayo a 'Win Sports'. De esa manera se confirmó que el zaguero central, surgido en la cantera del Deportivo Cali y de pasado reciente con Deportivo Pereira, se sumará a la nómina que ya tiene el conjunto bogotano.



Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe - Foto: Colprensa

Mientras tanto Méndez se mostró cauto y no quiso adelantar ninguna noticia adicional, en un momento en el que los seguidores tienen la expectativa de conocer los nombres de las últimas caras nuevas para encarar los compromisos, en Liga Betplay I 2026 y en la Copa Libertadores de América.

El directivo sí le dijo al entrenador que este es solamente el comienza de muchos objetivos que se tienen en Santa Fe y que espera "que pase un largo tiempo" en el club.



¿Quién es Juan Sebastián Quintero?

A la espera de oficialización, hay que apuntar que Juan Sebastián Quintero nació en Cali, tiene 30 años, y que cuenta con experiencia en clubes como Sporting de Gijón, de España; Fortaleza, Juventude y Vasco da Gama, de Brasil. Además de eso, tuvo experiencia en selecciones Colombia de categorías juveniles.