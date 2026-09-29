Pablo Repetto; "era un partido atípico por la cancha y el calor; en forma merecida ganamos"

Pablo Repetto analizó lo que fue la victoria 1-2 de Santa Fe, este martes, sobre Deportivo Pereira en compromiso pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. El timonel uruguayo al servicio del 'león' se mostró contento por el desempeño de su equipo, y más en una cancha desconocida como la del Santiago de las Atalayas.

Los tres enteros le permitieron al 'cardenal' llegar a los 19 puntos en 11 compromisos, ubicándose en los ocho clasificados del campeonato.

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"Sí, yo creo que en los últimos diez minutos nosotros estábamos en el banco un poco inquietos porque nos habían tirado unos cuantos centros, que habíamos controlado de mejor manera y allí vino el gol. En el segundo tiempo mejoramos, empezamos a buscar jugar en el campo rival, y luego llega nuestro el gol. Después, como todos, ellos iban a correr riesgos, habían inquietado en alguna situación y viene la expulsión que nos cambia", analizó el DT de Santa Fe.

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe. Foto: AFP

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Y añadió: "Con todo el desgaste, producto del clima y del esfuerzo que se había hecho, entendíamos que era buscar más el resultado, que buscar el tercero. Plantamos dos líneas de cuatro, entra Hugo (Rodallega) para sostener arriba, y por suerte para nosotros, ellos también reciben una tarjeta que hace que terminemos diez contra diez. Por encima de que no terminamos cómodo el partido, pero en líneas generales, lo sufrimos en forma normal, y que en forma merecida ganamos tres puntos importantes".



A continuación, Repetto habló de los cambios que hizo en el equipo, del once titular que utilizó frente al Deportivo Pereira.

"Nosotros evaluamos todo a la hora de poner un once. Evaluamos el nivel de los jugadores y cómo están en todos los aspectos, futbolísticamente y físicamente, el partido también; la necesidad que tenemos, el rival. Hoy (martes) era un partido atípico por la cancha, por el calor y también vamos viendo lo que necesita el equipo para estar mejor. Entonces, va todo en la balanza. No te puedo decir que fue el once titular, fue hoy, el próximo partido veremos. Para el próximo vamos a tener la baja de Luis (Palacios), hay jugadores que se están recuperando; todo es un condicionante. Vamos viendo de acuerdo a los partidos", concluyó Repetto.