Juan Guillermo Cuadrado recibió noticias para Medellín vs. Millonarios; acá los detalles

Juan Guillermo Cuadrado recibió importantes noticias desde Millonarios para el partido que tendrá el azul bogotano, este martes, frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. El popular 'Panita' fue confirmado como inicialista para el compromiso pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Así las cosas, el exjugador de la Juventus e Inter de Milán tendrá su debut oficial con el 'embajador' y lo hará precisamente contra su exequipo, el DIM. Cuadrado Bello jugó entre 2008 y 2009 en el equipo rojo antioqueño, donde disputó 30 partidos y anotó dos goles antes de ser transferido al Udinese de Italia.

Publicidad

El balón para este partido rodará a las 8:05 de la noche.

Publicidad

Así formará Millonarios contra Medellín en el Atanasio Girardot:

Arquero: Javier Burrai.

Defensas: Sebastián del Castillo, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero.

Volantes: Stiven Vega, Leonai Souza; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.

Delantero: Leonardo Castro.