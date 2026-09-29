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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Guillermo Cuadrado recibió noticias para Medellín vs. Millonarios; acá los detalles

Juan Guillermo Cuadrado recibió noticias para Medellín vs. Millonarios; acá los detalles

Este martes, el Atanasio Girardot será testigo del partido entre Medellín y Millonarios, pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026, y para este duelo Juan Guillermo Cuadrado fue noticia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado recibió importantes noticias desde Millonarios para el partido que tendrá el azul bogotano, este martes, frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. El popular 'Panita' fue confirmado como inicialista para el compromiso pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Así las cosas, el exjugador de la Juventus e Inter de Milán tendrá su debut oficial con el 'embajador' y lo hará precisamente contra su exequipo, el DIM. Cuadrado Bello jugó entre 2008 y 2009 en el equipo rojo antioqueño, donde disputó 30 partidos y anotó dos goles antes de ser transferido al Udinese de Italia.

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El balón para este partido rodará a las 8:05 de la noche.

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Así formará Millonarios contra Medellín en el Atanasio Girardot:

  • Arquero: Javier Burrai.
  • Defensas: Sebastián del Castillo, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero.
  • Volantes: Stiven Vega, Leonai Souza; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.
  • Delantero: Leonardo Castro.

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