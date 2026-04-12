Pablo Repetto sigue soñando con la clasificación en Liga: "Creemos en ganar los tres partidos"

Minutos después de la igualdad 0-0 entre Millonarios y Santa Fe, el entrenador del ‘cardenal’, Pablo Repetto, se refirió a lo que son las cuentas ahora para el ‘león’, que deberá hacer puntaje perfecto y esperar resultados, pensando en clasificar al grupo de los ocho.

“Creemos en ganar los tres partidos y nos aferraremos a eso. Si no se da, analizaremos según lo que nos propusimos al comienzo. Creo que el equipo tuvo una buena actitud. Nos convirtieron un gol que pocas veces se ve, de otro partido. Primero, vamos a pensar en Copa Libertadores y ya iremos viendo“, indicó de entrada el estratega uruguayo.

Sumado a eso, Repetto habló de los cambios y el manejo que le dio al grupo durante el compromiso, enfatizando en que se toman decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo: “El tema es que, cuando estás perdiendo y haces cambios para ganar, queda una buena sensación. Al contrario, también sucede. En fútbol, dos más dos no siempre es cuatro. Los que entraron lo hicieron en buen nivel. Traíamos jugadores con desgaste y Mafla sufrió alguna molestia”.

“Estamos compitiendo y hemos empatado, pero acabamos yendo al frente y eso habla de buenas cosas que tenemos. Nos quedan tres finales, porque ya no tenemos margen. Pelearemos hasta lo último”, agregó Pablo Repetto.