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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto sigue soñando con la clasificación en Liga: "Creemos en ganar los tres partidos"

Pablo Repetto sigue soñando con la clasificación en Liga: "Creemos en ganar los tres partidos"

El entrenador de Santa Fe sigue confiado en decir presente para las finales del fútbol colombiano. No obstante, es consciente que debe sumar de a tres en todo lo que le queda al 'cardenal'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2026
Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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