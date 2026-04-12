Falcao García, polémico; "no se cuál es el miedo a cobrarle un penalti a Millonarios"

Millonarios y Santa Fe igualaron a un tanto este domingo en El Campín, en cumplimiento de la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026. El clásico bogotano terminó con polémica, ya que hubo una acción en el área que pudo haber sido pitada como penalti a favor del 'embajador'. Falcao García fue derribado por un rival, pero Andrés Rojas, árbitro de la contienda, decidió que no había nada y tampoco fue a revisar en el VAR.

Precisamente, sobre esta acción le consultaron al 'Tigre' en rueda de prensa, y es que al parecer el propio Rojas, le habría reconocido al delantero samario que era penalti.

"Dos veces", dijo de inmediato el experimentado artillero de Millonarios cuando le hicieron la pregunta de si era verdad que el colegiado había reconocido que era cobro desde el punto blanco para los dirigidos por Fabián Bustos.

Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios, en 2026 Twitter de Millonarios

A renglón seguido, el exAtlético de Madrid y Porto continuó con su explicación de la jugada, pero dejó una duda un interrogante en el aire: ¿"Cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o simplemente ir al VAR?".



"En su momento cuando pasa la situación, el argumento que me da (Andrés Rojas) es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer faul; y se nota, muy claramente en el video, cuando yo salto que voy adelante del jugador de Santa Fe, y lo único que hace es empujarme o no disputar la pelota. ¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras del jugador del Santa Fe que hizo el faul para que vean su lenguaje corporal? No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o simplemente ir al VAR y apoyarse. ¿Por qué es a mí? Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR, para tener todas las herramientas y tomar las decisiones adecuadas", agregó García Zárate.

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Fabián Bustos, técnico de Millonarios, también dejó sus impresiones sobre esta jugada al final del partido, y en caso de ser cobrada como penalti, habría cambiado el resultado final en El Campín.

"Yo quiero acotar algo, yo siento que si se cobra penal, se va a revisar; lo que yo no entiendo es por qué no se revisa, porque es una falta - obviamente, para mí es penal -, pero digo: '¿cuál es el problema de revisarla? que tome la decisión el árbitro, porque Rada (Falcao García) iba con posibilidad de hacer el gol, está en el aire, la pelota la va a cabecear y siente una falta, lo sacan de la posición y no lo dejan cabecear. A mí me preocupa por qué no se revisa, si el árbitro la revisa, y después dice después que no fue, para mí es una jugada clara", agregó.

