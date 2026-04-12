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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García, polémico; "no se cuál es el miedo a cobrarle un penalti a Millonarios"

Falcao García, polémico; "no se cuál es el miedo a cobrarle un penalti a Millonarios"

El 'Tigre' habló en rueda de prensa sobre la falta que le hicieron en el área y que pudo significar penalti a favor de Millonarios, en el clásico de este domingo contra Santa Fe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Falcao García, delantero de Millonarios.
Falcao García, delantero de Millonarios.
X de @MillosFCoficial

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