"Millonarios fue el equipo que quería ganarlo, Santa Fe no quería perderlo, esa es la sensación"

Millonarios y Santa Fe protagonizaron un nueva versión del clásico capitalino por Liga BetPlay, dejando como resultado final un 1-1 en el tablero. El compromiso de la jornada número 16 en el estadio El Campín tuvo

golazo y expulsión en el azul, que generó un poco más en el duelo como para irse victorioso, según precisó en rueda de prensa el propio Fabián Bustos.

El director técnico del 'embajador' no sólo analizó lo que fue la contienda de este domingo, sino que además tuvo palabras para la actuación del árbitro central, Andrés Rojas. Millonarios comenzó ganando con un golazo de Sebastián Valencia, pero Hugo Rodallega, de cabeza, puso cifras definitivas.

"Es normal, que cuando nos hacen gol de pelota parada, que tenemos que trabajar y tener mucha concentración para que no pase eso, y después el rival tiene sus méritos en la pelota parada. Pero siento que dominamos el juego en todos los rubros, menos los primeros cinco-diez minutos, pero fuimos superiores; merecimos ganar, queríamos ganarlo; el rival quiso no perderlo; eso siempre hablo con respeto, pero daba la sensación que no querían perderlo. Dominados todos los rubros, hasta creo que el de las tarjetas amarillas, seis contra una, merecimos ganarlo", dijo el timonel de Millonarios en su intervención con los medios de comunicación.

Acción de juego entre Millonarios y Santa Fe por la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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En medio de su charla con la prensa, el estratega argentino al servicio de Millonarios, tuvo algunas palabras para la actuación del juez central. Y es que, al parecer, Andrés Rojas habría reconocido que sí fue penalti en la acción de Falcao García en el área.

"Y por ese error que vos marcás, tenemos que corregirlo, nos quitan dos puntos, o perdemos dos puntos, por nuestro error, por no hacerlo bien. Ahora, yo fui a sacar a mis jugadores porque los necesito, necesito que todos estén; alcanzo a escuchar, tengo buen oído, alcanzo a escuchar eso, pero ya está. No es que se puede cambiar, en ese momento no sirve ganarnos un jugador menos, un entrenador menos con una expulsión, ya había terminado", sostuvo.

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Y volvió a hacer hincapié en que Millonarios buscó siempre el partido, ante un Santa Fe que no quería perder la contienda, y de las acciones polémicas que se presentaron en el partido de este domingo.

"Siempre hubo un equipo que quería ganarlo y otro que no quería perderlo, esa es la sensación. Merecimos ganarlo, hay jugadas puntuales, de un lado, que en mi opinión, son más revisables y de un lado se cobran y de otro no. Es muy difícil que un clásico tenga seis tarjetas contra una. Si general pasa eso es porque hay dominio del otro equipo, del que más posesión tiene. El árbitro se me acerca, le hablo con respeto y él también. Un rival con tantas tarjetas seguramente está defendiendo; nosotros hasta con 10 fuimos a ganarlo. Tuvimos la jugada que se puede revisar de Rada (Falcao García), de Ureña; jugadas dentro del área que se pueden revisar. No entiendo que tenemos una herramienta tan importante, ¿por qué no la usamos?, no puede definir el que está arriba, tiene que definir el del campo, el que está ahí. Es raro", complementó.

Por último, Fabián Bustos sostuvo que ve a un equipo fuerte para enfrentar los retos que vienen tanto en la Liga BetPlay I-2026 como en la Copa Sudamericana.

"Bien, Rada entró 15 minutos más el descuento y lo hizo bien, están Banguero y Moreno para jugar atrás. El equipo tiene fuerza, dominó otra vez a uno de los rivales, más allá que hemos dejado escapar puntos que hoy nos duele, pero también hemos conseguido puntos impensados que nos tiene en una posición expectante, que dependemos de nosotros; vamos a pelear partido a partido; la mente puesta en Boston River. Estamos fuerte, estamos bien; hoy estamos peleando y vamos a seguir peleando", concluyó.