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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Millonarios fue el equipo que quería ganarlo, Santa Fe no quería perderlo, esa es la sensación"

"Millonarios fue el equipo que quería ganarlo, Santa Fe no quería perderlo, esa es la sensación"

Esas fueron las palabras de Fabián Bustos, DT de Millonarios, luego del empate a un gol contra Santa Fe por la Liga BetPlay I-2026. Además, tuvo palabras para la actuación del árbitro, Andrés Rojas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jugadores de Millonarios y un festejo de gol contra Santa Fe por la fecha 16 de la Liga I-2026.
Jugadores de Millonarios y un festejo de gol contra Santa Fe por la fecha 16 de la Liga I-2026.
Foto: Colprensa

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