Programación de los cuartos de final en Liga BetPlay: día, fecha, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Santa Fe e Internacional de Bogotá son los equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, y finalizando la jornada 19, de inmediato se sortearon las llaves para esta fase.
Recordemos que los 'verdolagas' y los 'tiburones' tienen ventaja competitiva por haber quedado primeros y segundos, respectivamente en la tabla de posiciones del 'todos contra todos'; y sus caminos, según el sistema del sorteo, se encontrarían en una hipotética final. Tanto Nacional como Junior cierran sus llaves de locales.
Además, se presentará un buen cruce entre Santa Fe y América de Cali; equipos, que de otro lado, tienen participación internacional.
Llave A: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima
Llave C: Independiente Santa Fe vs. América de Cali
Llave D: Junior de Baranquilla vs. Once Caldas
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)
Publicidad
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).
América de Cali vs. Santa Fe
Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Pascual Guerrero (Cali)
Publicidad
Once Caldas vs. Junior de Barranquilla
Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Palogrande (Manizales)
Partidos de vuelta
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá vs.
Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)
Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima
Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Departamental Libertad (Pasto)
Publicidad
Santa Fe vs. América de Cali
Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)
Junior de Barranquilla vs. Once Caldas
Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.
Hora: por confirmar.
Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)
Publicidad
* Los partidos se podrán ver EN VIVO por TV en Win
Además, hay que agregar que el ganador de la llave entre Nacional e Internacional de Bogotá se medirán en las semifinales al vencedor entre Pasto y Deportes Tolima. Del otro lado, el que gane en el duelo entre Santa Fe y América se enfrentará a Junior o Pasto.