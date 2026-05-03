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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Programación de los cuartos de final en Liga BetPlay: día, fecha, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Programación de los cuartos de final en Liga BetPlay: día, fecha, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Conozca cómo quedaron conformados los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay I -2026 y todos los detalles de cuándo se jugarán, el día, la fecha y más. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Once Caldas vs. Junior en juego de la Liga BetPlay I-2026.
Once Caldas vs. Junior en juego de la Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

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