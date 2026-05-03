Programación de los cuartos de final en Liga BetPlay: día, fecha, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Santa Fe e Internacional de Bogotá son los equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, y finalizando la jornada 19, de inmediato se sortearon las llaves para esta fase.

Recordemos que los 'verdolagas' y los 'tiburones' tienen ventaja competitiva por haber quedado primeros y segundos, respectivamente en la tabla de posiciones del 'todos contra todos'; y sus caminos, según el sistema del sorteo, se encontrarían en una hipotética final. Tanto Nacional como Junior cierran sus llaves de locales.

Además, se presentará un buen cruce entre Santa Fe y América de Cali; equipos, que de otro lado, tienen participación internacional.

Así quedaron conformadas las llaves:

Llave A: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Llave C: Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Llave D: Junior de Baranquilla vs. Once Caldas



Así quedó la programación de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026:

Partidos de ida

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

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Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).

América de Cali vs. Santa Fe

Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

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Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Día: 9 ó 10 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Partidos de vuelta

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá vs.

Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Departamental Libertad (Pasto)

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Santa Fe vs. América de Cali

Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

Día: 13 ó 14 de mayo del 2026.

Hora: por confirmar.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

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* Los partidos se podrán ver EN VIVO por TV en Win

Además, hay que agregar que el ganador de la llave entre Nacional e Internacional de Bogotá se medirán en las semifinales al vencedor entre Pasto y Deportes Tolima. Del otro lado, el que gane en el duelo entre Santa Fe y América se enfrentará a Junior o Pasto.