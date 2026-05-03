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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Paraguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Paraguay

Este domingo la Selección Colombia goleó a Paraguay y clasificó a las semifinales del Sudamericano femenino Sub-17, luchando por el título del torneo Conmebol y el cupo al Mundial de la categoría.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17.
Foto oficial de la Federación Colombia de Fútbol

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