Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Paraguay

La Selección Colombia derrotó 3-0 a Paraguay en la última fecha del Sudamericano femenino Sub-17, este domingo, y con eso clasificó a las semifinales del torneo Conmebol que se disputa casualmente en territorio guaraní.

Los goles de la 'tricolor' fueron de Rihanna Cuesta, Helis Torres y Maura Henao. Con esto, el combinado dirigido por el técnico Carlos Paniagua quedó en el segundo puesto del grupo A, con 8 puntos.

Ahora, la Selección Colombia se enfrentará a Brasil el próximo miércoles 6 de mayo en las semifinales del Sudamericano femenino Sub-17. Cabe recordar que en caso de ganar ese enfrentamiento pasará a la final y además asegurará el cupo al Mundial de la categoría que será en Marruecos.

En caso de que la 'tricolor' pierda el duelo de 'semis', se medirá contra uno de los terceros en fase de grupos, para seguir buscando el cupo a la Copa del Mundo femenina Sub-17 2026.



Tabla de posiciones Sudamericano femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Paraguay:

Grupo A

Chile - 8 puntos (9 goles de diferencia) Colombia - 8 puntos (6 goles de diferencia) Argentina - 8 puntos (5 goles de diferencia) Paraguay - 3 puntos Bolivia - 0 puntos

Grupo B

Brasil - 12 puntos Venezuela - 6 puntos Ecuador - 5 puntos Uruguay - 4 puntos Perú - 1 punto

La Selección Colombia empató con Chile en el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol