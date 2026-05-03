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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final de Liga BetPlay 2026-I; el camino al título

Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final de Liga BetPlay 2026-I; el camino al título

Este domingo se realizó el sorteo de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I, tras confirmarse los ocho clasificados a esta ronda final del campeonato del fútbol colombiano. Ya hay llaves definidas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Trofeo de la Liga BetPlay
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Colprensa

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