Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final de Liga BetPlay 2026-I; el camino al título

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Este domingo 3 de mayo se conocieron los ocho clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I y también se realizó el sorteo para conocer los enfrentamientos en cuartos de final, semifinales y final, en la búsqueda del título de mitad de año en el fútbol colombiano.
Cabe recordar que para este semestre el campeonato local no tendrá los acostumbrados cuadrangulares, ya que deberá terminar más rápido por el inicio del Mundial 2026.
Uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I será el de Santa Fe contra América de Cali, con dos de los grandes del fútbol colombiano midiéndose cara a cara en esta ronda.
Cuartos de final
Nacional vs Internacional de Bogotá - ida en Metropolitano de Techo y vuelta en Atanasio Girardot
Deportivo Pasto vs Deportes Tolima - ida en Manuel Murillo Toro y vuelta en Departamental Libertad
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Independiente Santa Fe vs América de Cali - ida en Pascual Guerrero y vuelta en El Campín
Junior vs Once Caldas - ida en el Palogrande y vuelta en Romelio Martínez
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El ganador de la llave entre Nacional e Internacional de Bogotá se medirán en las semifinales al vencedor entre Pasto y Tolima. Del otro lado el victorioso entre Santa Fe y América se enfrentará al que pase de Junior vs. Pasto.
Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I comenzarán el próximo fin de semana del 7 y 8 de mayo, ya que entre semana varios equipos tendrán participación en Copa Libertadores o Sudamericana, especialmente Junior, América, Santa Fe y Tolima.