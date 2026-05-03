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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jugador de la Selección Colombia y una lesión que prende las alarmas; le cayeron encima

Jugador de la Selección Colombia y una lesión que prende las alarmas; le cayeron encima

Este domingo se generó preocupación con el lateral izquierdo de la Selección Colombia y del América de México, Cristian Borja, quien salió en camilla tras un duro choque.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Cristian Borja Selección Colombia
Cristian Borja con la Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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