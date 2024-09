Para Águilas Doradas, "Jhon Ospina pitó bien" frente al Junior en el Metropolitano

Águilas Doradas sumó tres puntos importantes en la noche del domingo en el estadio Metropolitano frente al Junior de Barranquilla. Los dirigidos por Jorge Luis García le ganaron 4-3 al 'tiburón' y tras el juego en la capital del Atlántico, el DT dejó sus impresiones en rueda de prensa.

Por supuesto no faltó el interrogante sobre la actuación del árbitro, Jhon Ospina, quien fue criticado severamente en las toldas 'rojiblancas' por su desempeño. No obstante, en el equipo 'dorado' le dieron el aval al trabajo del juez central en el compromiso de la jornada número once de la Liga Betplay II-2024.

¿Qué dijeron en Águilas Doradas sobre la actuación de Jhon Ospina en el partido contra Junior?

Así las cosas, fue el propio técnico del conjunto 'dorado', José Luis García, el que se refirió a Jhon Ospina y a su rendimiento en el 'Coloso de la Ciudadela'.

"A mí me parece que ya en el fútbol profesional cuando hay VAR, si hay equivocaciones, siempre he sentido que no son intencionales. A mí me parece que Ospina pitó bien, tuvo bastante trabajo en decisiones con el VAR, pero ellos para eso estudian, son profesionales; para ellos tomar sus decisiones. Pero a mí me parece, no porque nos haya favorecido, el arbitraje lo llevó bien", esas fueron las palabras del timonel de la escuadra que ahora tiene como sede de partidos la ciudad de Sincelejo.

John Alexander Ospina fue el árbitro en Junior vs. Águilas Doradas, por la fecha once de la Liga II-2024. Foto: Colprensa

¿Cómo quedó Águilas Doradas en la tabla de posiciones tras vencer a Junior?

En ese orden de ideas, los 'dorados' llegaron a 15 puntos, esto tras nueve compromisos disputados y se ubican en la séptima casilla de la tabla general del presente campeonato en nuestro país. En la próxima jornada, Águilas Doradas recibirá al Deportivo Pereira en el estadio Arturo Cumplido Sierra, de la ciudad de la capital de Sucre, a partir de las 5:15 de la tarde, del viernes 27 de septiembre.

La opinión de Junior sobre el partido de Jhon Ospina

Por su parte, César Farías, técnico del 'tiburón', sostuvo que "para el ciudadano común y para mí, después me explicarán y me ensenarán porque también tengo que aprender, pero la impresión que me da con la mano abierta es muy clara, la mano de Celis es 'manazo'. Creo que el arbitro nos ha perjudicado, para mi Jhon Ospina es un grandísimo árbitro, pero nos perjudicó. Fue un partido muy extraño, que me queda una sensación muy rara".

Junior vs. Águilas Doradas en acción de juego en el Metropolitano. Foto: Colprensa