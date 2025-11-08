Para Deportivo Pereira no aparecen las luces; Orlando Berrío y su socio hablan claro

Mientras que Deportivo Pereira sumó una nueva derrota 1-4 frente a Independiente Medellín, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en un partido que jugaron con futbolistas Sub-20 ante el cese de actividades de los profesionales por las deudas de salarios y otros conceptos de los directivos; en el ambiente de la Liga Betplay sigue rondando la intención e interés de compra del club por parte de Orlando Berrío, de paso por Nacional y Flamengo, de Brasil; José Miguel Jaramillo, su socio, y empresarios internacionales.

Y en ese orden de ideas se vienen entregando informaciones sobre un posible avance en las negociaciones entre las partes e incluso se ha dado como cierto un acuerdo, en una operación que a todas luces tiene pasos por surtir.

Debido a esto, en Gol Caracol tuvimos un contacto este sábado con Jaramillo, quien negó de tajo dichas afirmaciones, pero que más allá de eso reiteró que se mantienen firmes en su interés y que en las últimas horas han recibido apoyo desde diferentes frentes, tanto empresarialmente como en el mismo ambiente deportivo.

"No hemos cerrado ninguna transacción, no nos hemos sentado (con los dueños del Pereira). Lo que sí es cierto y nos agrada, es que la comunidad y los hinchas del club han tomado con buen recibo lo que hemos comunicado oficialmente", dijo Jaramillo.

La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II. Foto: Deportivo Pereira.

Publicidad

Antes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el empresario y creador de la plataforma INTUS aseguró que este tipo de negociaciones son de "paciencia" y "estudio y análisis" desde diferentes frentes.

Cabe indicar que en duelo entre los 'matecañas' y el DIM se presentaron protestas y muestras de inconformismo de parte de los seguidores, que apuntaron en contra de Álvaro López, dueño del conjunto de Risaralda y que lo tiene sumido en una crisis en lo administrativo y deportivo, que trajo consigo la eliminación de las finales del campeonato y la renuncia del experimentado técnico Rafael Dudamel.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Pereira en la Liga Betplay II 2025?

En la fecha 20, Deportivo Pereira deberá visita a La Equidad, en un partido que no quita, ni pone en el cierre para los dos equipos en la temporada 2025.

