"Absolutamente increíble", la prensa en Alemania rendida ante golazo de Luis Díaz con Bayern

Luis Díaz está acostumbrando con sus golazos a los hinchas del Bayern Múnich. Este sábado, el oriundo de Barrancas se reportó con una 'joya' de anotación en el 2-2 final de su escuadra contra el Unión Berlín, en cumplimiento de la décima jornada de la Bundesliga.

El número '14' de los 'bávaros' demostró su calidad por la banda, recuperó una pelota clave y luego sorprendió con un golazo que se ganó los vítores de sus compañeros, y posteriormente se hizo viral en las redes sociales.

Luego del compromiso en el Stadion An der Alten Försterei, en los diarios de Alemania le dedicaron algunas líneas al exLiverpool y no dudaron en resaltar su golazo.



¿Qué dijeron en la prensa de Alemania tras el golazo de Luis Díaz al Unión Berlín?

"La magia de Díaz", así indicaron en el reporte del periódico 'Bild' en su página web para despuntar lo que hizo 'Lucho' contra el elenco de la capital alemana. Fue un gol en un "ángulo imposible".

"El Bayern empata con una increíble jugada individual. Díaz se desliza en el área del Unión, evitando que el balón salga, deja atrás a Haberer con un giro inteligente y dispara al ángulo más lejano desde un ángulo casi imposible (minuto 38/6.º gol en la Bundesliga). ¡Absolutamente increíble!", agregó dicho tabloide.

En el encabezado del informe del partido, 'Bild' tituló lo siguiente: "Todo el mundo habla de Díaz". El guajiro jugó todo el partido y volvió a dejar su sello goleador.

Por su parte en 'T-ONLINE' resumieron el tanto de la figura de la Selección como "sensacional".

"Díaz, quien había acaparado la atención durante la semana con un doblete y una tarjeta roja contra el PSG, se redimió de forma espectacular. El colombiano controló el balón con un esfuerzo de todo el cuerpo justo antes de que saliera del campo, regateó a Janik Haberer y marcó un gol sensacional desde un ángulo cerrado", escribieron en el mencionado diario en su página web.

Mientras que en 'Berliner Zeitung' describieron así el tanto de 'Lucho': "Tras una pared, Díaz despejó el balón con una entrada justo antes de que saliera del campo, luego, al levantarse, controló el balón superando a Haberer y, desde un ángulo cerrado, lo colocó con rosca por encima de Frederik Rönnow para el 1-1".

Eso sí, también escribieron sobre la oportunidad que falló de cara al arco, pero no le restó con respecto a su desempeño final.



Reviva acá el golazo de Luis Díaz HOY en Unión Berlín vs. Bayern Múnich:

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



