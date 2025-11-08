Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reinaldo Rueda, sin paz: Mundial 2026 se le ha vuelto una obsesión; "hay tensión"

Reinaldo Rueda, sin paz: Mundial 2026 se le ha vuelto una obsesión; "hay tensión"

La Selección Honduras, que dirige Reinaldo Rueda, está muy cerca de lograr la clasificación al Mundial y las últimas jornadas las vive con mucha responsabilidad.

Por: AFP
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Honduras.
Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Honduras.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad