Polémica en la final de la Liga femenina BetPlay entre Deportivo Cali y Santa Fe; ¿era penalti?

Deportivo Cali y Santa Fe tuvieron una lucha de 'toma y dame' en el estadio de Palmaseca, en juego de vuelta de la gran final de la Liga femenina BetPlay 2025. El compromiso en el estadio de Palmaseca presentó una jugada que en primera instancia fue decretado como penalti a favor de las 'azucareras', pero que tras la intervención del VAR fue cobrado un fuera de lugar.

La jugada en cuestión se presentó sobre el minuto 59 tras un cobro de tiro libre de costado por parte de las 'verdiblancas'. La pelota fue a parar al borde del área y allí la disputaron Angie Salazar y Katherine Valbuena, pero a continuación la árbitra central decretó cobro desde el punto blanco para Cali por una mano. De inmediato hubo protesta en las 'leonas'.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Santa Fe en la gran final de la Liga BetPlay. Colprensa

Lo cierto es que el VAR intervino llamando a la jueza central para que revisara la acción, pero no la disputa entre Valbuena y Salazar, sino un posición adelantada de Lorena Cobos. Finalmente, se cobró fuera de lugar y no penalti para las 'azucareras'.

Acá la jugada en Deportivo Cali vs. Santa Fe por la final de la Liga BetPlay 2025: