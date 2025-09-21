Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica en la final de la Liga femenina BetPlay entre Deportivo Cali y Santa Fe; ¿era penalti?

Polémica en la final de la Liga femenina BetPlay entre Deportivo Cali y Santa Fe; ¿era penalti?

La gran final de la Liga femenina BetPlay entre Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio de Palmaseca se presentó una jugada muy discutida. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre Deportivo Cali y Santa Fe en la gran final de la Liga femenina BetPlay.
Acción de juego entre Deportivo Cali y Santa Fe en la gran final de la Liga femenina BetPlay.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad