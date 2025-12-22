Hora y TV para ver en Copa Africana Benín vs. RD Congo, posible rival de Colombia en el Mundial 2026

La Copa Africana de Naciones, que empezó el pasado 21 de diciembre, avanza con la jornada inicial de cada uno de sus 6 cuadrangulares y el martes 23 del mismo mes llega el turno para el estreno de la República Democrática del Congo, escuadra que podría enfrentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

El elenco congoleño es favorito para quedarse con el repechaje intercontinental que deberá afrontar en marzo de 2026 contra el ganador de la contienda entre Jamaica y Nueva Caledonia, por ello es necesario hacerle seguimiento desde ya, para conocer a sus figuras y forma de jugar.

El equipo de RD Congo, como se le conoce popularmente para diferenciarlo del Congo, debutará frente al combinado de Benín en el certamen africano que se viene desarrollando en Marruecos.



Hora y TV para ver RD Congo vs. Benín en Copa Africana

El partido en cuestión se llevará a cabo el jueves 23 de diciembre a las 7:30 de la mañana, hora colombiana, en el estadio Al Barid, de la ciudad de Rabatt.

En Colombia, el encuentro no tendrá transmisión televisiva en vivo, pero se podrá observar en diferido mediante Win.



Datos del partido:

República Democrática del Congo vs. Benín

Fecha: martes 22 de diciembre

Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)

TV: Win (deferido, a las 7:30 p. m.)

Luego de esta contienda, RD Congo se deberá medir con Senegal, el sábado 27 de diciembre, mientras que cerrará su participación en el cuadrangular D chocando contra Botsuana el martes 30 del mismo mes.

Según el sistema de competencia, a octavos de final avanzarán los 2 primeros de los 6 grupos, así como los 4 mejores terceros.