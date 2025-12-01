Polémica en Medellín vs América, por cambio de decisión en penalti para el DIM, por posible mano

Medellín y América empataron 1-1 en el Atanasio Girardot, en un partido marcado por una polémica en el tramo final del compromiso, por una posible mano dentro del área que había sido sancionada pero luego de un llamado del VAR, todo cambió.

Al minuto 73 en una jugada de ataque del 'poderoso' un defensor de los 'escarlatas' rechazó y el balón le pegó a Andrés Mosquera Guardia. El juez central José Ortiz no dudó en pitar mano y pena máxima.

A pesar de eso, tras instantes de revisión del VAR y el llamado para que mirara la jugada, decidió cambiar su decisión inicial y mencionar que no era penalti. Por supuesto, esto generó polémica y la cuenta especializada en arbitraje 'El VAR Central', dio su opinión al respecto: "Lo que entiendo de la explicación de José Ortiz para reversar el penal para el DIM: dice tras su revisión que Mosquera juega el balón primero con la rodilla y que posterior a ello le da en el brazo. Es decir, aplicó una de las excepciones potenciales", escribió en su cuenta de 'X'.



Así fue la polémica en Medellín 1-1 América, en cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II: