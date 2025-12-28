Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lamine Yamal: "Ahora tengo la presión de ser un jugador importante, todo ha salido muy bien"

Lamine Yamal: "Ahora tengo la presión de ser un jugador importante, todo ha salido muy bien"

La estrella del Barcelona, de 19 años, se refirió al peso que implica cargar con el rótulo de figura en el conjunto ‘azulgrana’.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, en el más reciente partido del Barcelona por LaLiga EA Sports
Lamine Yamal, en el más reciente partido del Barcelona por LaLiga EA Sports
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad