Lamine Yamal: "Ahora tengo la presión de ser un jugador importante, todo ha salido muy bien"

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, afirmó este domingo, durante la ceremonia de los premios Globe Soccer 2025, que el año pasado "era un niño que acababa de llegar" y reconoció que ahora tiene la "presión" de un jugador importante.

El atacante azulgrana recibió el premio Maradona y el premio al mejor delantero y, en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.

Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".



Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó.



"Tenemos 11 puntos más que la temporada pasada"

Joan Laporta, presidente del Barcelona Foto: AFP

Publicidad

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este domingo, durante los premios que otorgó LaLiga en Dubái a los mejores de la temporada 2024/25, que "los resultados cantan" este curso, en el que, recordó, su equipo tiene once puntos más que el anterior, cuando ganó el campeonato.

Laporta asistió a los galardones que otorgó la institución presidida por Javier Tebas durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025 y recogió varios de los premios que recibió su equipo: mejor club, mejor jugador sub-23 (Lamine Yamal), mejor jugador (Raphinha) y mejor entrenador (Hansi Flick).

Publicidad

"Doy las gracias por el reconocimiento que estamos teniendo en esta ceremonia. Hablando de la temporada me gustaría decir que muy competitiva, como siempre competimos contra nuestro eterno rival", dijo. "La temporada pasada hacíamos muy bien el fuera de juego, los resultados cantan, tenemos los mismos partidos que la temporada pasada con 11 puntos más", agregó.

Además, afirmó quedarse con los momentos complicados en los que su equipo "siempre" dio "la cara" y rememoró que en el mes de noviembre el Barcelona pasó un bache que Lamine Yamal, Raphinga, Pedri y compañía, con la ayuda de Flick, "superaron".

"Ganamos por quinta vez al Real Madrid y demostraron que el compromiso con el club es enorme", apuntó.

Además, señaló que hacer un estadio nuevo y volver a casa "es un sueño colectivo" y afirmó que el campo del Barcelona empuja a los jugadores "si conviene hacerlo mejor".

Publicidad

Después, Laporta también recibió el premio Globe Soccer al mejor club femenino de 2025 e indicó que es un privilegio ser presidente de su club y se mostró orgulloso del trofeo: "aunque me ha sorprendido, porque el Arsenal ha ganado la Liga de Campeones. Creo que se premia la referencia, que es el Barcelona".