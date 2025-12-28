Atentos Junior y Santa Fe; Dimayor confirmó fechas y horas de partidos de la Superliga BetPlay

El primer título del año 2026 en el fútbol colombiano será el de la Superliga BetPlay, donde se enfrentarán Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, campeones de la Liga en el 2025, en los dos semestres que hubo en disputa. Por eso, la Dimayor decidió no darle más largas al asunto y este domingo 28 de diciembre confirmaron la programación de estos dos partidos.

Esta definición contará con dos compromisos, uno de local para cada elenco, y según se dio a conocer en las últimas horas comenzarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, para cerrar en el Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.



Fechas partidos Superliga BetPlay 2026, Junior vs Santa Fe

Según la programación entregada por Dimayor, este domingo, el jueves 15 de enero será el duelo de ida en el Metropolitano de Barranquilla. Luego, el miércoles 21 de enero se disputará el compromiso de vuelta, donde se conocerá al campeón.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe ganó la Liga BetPlay 2025-I venciendo a Independiente Medellín en la gran final, consiguiendo la estrella 10 en su historia. De su lado, Junior derrotó al Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2025-II, llegando al título número 11 en el campeonato colombiano.

El actual campeón de la Superliga es Atlético Nacional, que este año derrotó al Atlético Bucaramanga. Además, los 'verdolagas' son, junto a los 'cardenales', los más ganadores de este trofeo, que comenzó a jugarse en el 2012. Ambos tienen 4 en su palmarés, pero en caso de que los bogotanos derroten a los barranquilleros, tomarán el liderato de ese torneo.



Tanto Junior, como Santa Fe, deberán empezar la pretemporada pensando en varios objetivos del año, pero inicialmente buscando el título de la Superliga, buscar nuevamente quedarse con la Liga y seguir sumando estrellas, pero también en su participación en la competitiva Copa Libertadores 2026, ya que son los dos elencos clasificados directamente a la fase de grupos.



Campeones de la Superliga de Colombia (con rival y marcador global)