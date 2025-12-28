Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atentos Junior y Santa Fe; Dimayor confirmó fechas y horas de partidos de la Superliga BetPlay

Atentos Junior y Santa Fe; Dimayor confirmó fechas y horas de partidos de la Superliga BetPlay

Este domingo se informó la programación de este título que está en juego entre los dos equipos campeones de la Liga BetPlay 2025: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Junior vs Santa Fe
Acción de partido de Junior vs Santa Fe - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad