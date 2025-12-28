Jefferson Lerma bate récords de Inglaterra; histórico registro que logró el colombiano

Este domingo 28 de diciembre, por la fecha 18 de la Premier League, Crystal Palace cayó 0-1 en Selhurst Park con Tottenham, en un compromiso que contó con la presencia de Jefferson Lerma. Aunque el resultado fue adverso para el equipo dirigido por Oliver Glasner, el encuentro quedó marcado por un hecho histórico que engrandece la trayectoria del mediocampista colombiano en el fútbol inglés.

Los ‘eagles’ atraviesan un momento irregular en el campeonato y, en las últimas jornadas, no han podido contar con Daniel Muñoz, quien debió ser intervenido quirúrgicamente para tratar una lesión de rodilla. Esta baja sensible se ha sentido en el funcionamiento del equipo, que ha tenido dificultades para sostener resultados positivos ante rivales de alto nivel como los ‘spurs’.

Más allá del marcador, la jornada tuvo un valor especial para Jefferson Lerma, quien continúa escribiendo su nombre en letras doradas dentro de la Premier League. El volante, habitual en la Selección Colombia, ha sido sinónimo de regularidad, entrega y liderazgo desde su llegada a Inglaterra, características que lo han consolidado como uno de los futbolistas cafeteros más importantes en la historia del campeonato.



El registro que alcanzó Jefferson Lerma en Inglaterra

Con su participación en este compromiso, el último de 2025, el nacido en Cerrito (Valle del Cauca) alcanzó los 177 partidos disputados en la Premier League, superando así a Juan Pablo Ángel, quien registró 175 apariciones en el fútbol inglés. De esta manera, Lerma se convirtió en el colombiano con más presencias en la máxima categoría del balompié británico.



🇨🇴 ¿Será el vallecaucano Jefferson Lerma el primer jugador colombiano con 200 partidos disputados en toda la historia de Premier League Inglaterra?



Cabe recordar que Jefferson Lerma llegó a Inglaterra en 2018, cuando fichó por el Bournemouth procedente del Levante de España, en una transferencia cercana a los 30 millones de euros. Con los ‘cherries’, el mediocampista disputó 184 partidos en todas las competiciones, con un balance de 12 goles y siete asistencias, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo.

A partir de 2023, el exjugador de Atlético Huila se unió al Crystal Palace como agente libre. Desde entonces, acumula 101 compromisos, con un gol y seis asistencias en 6.780 minutos en cancha. Además, el futbolista de 31 años entró en los libros de historia del club tras proclamarse campeón de la FA Cup y la Community Shield, logros inéditos para la institución.

Por ahora, resta esperar si Jefferson Lerma continúa ampliando su legado en Inglaterra, ya que su contrato con el Crystal Palace vence en junio de 2026 y, hasta el momento, no existen novedades sobre una posible renovación.