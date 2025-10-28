Por este motivo Chicó vs. América de Cali no se jugará en Bogotá; “no es fácil”

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, infirmó en la mañana del martes 28 de octubre que el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, no se podrá disputar en la capital de la República, como estaba planeado, debido a “negativa” de la administración distrital.

El choque debía escenificarse inicialmente en el estadio La Independencia de Tunja, pero el escenario estaba reservado para conciertos de artistas como Marco Antonio Solís, Morat, Aleks Syntek, motivo por el que fue anunciado para El Campín el 30 de octubre.

No obstante, la Secretaría de Gobierno de Bogotá señaló que la ciudad no estaba en capacidad de recibir el choque y que por eso pidió que se postergara para cuando haya mayores posibilidades de brindar logística y seguridad, pues argumentó que hay más certámenes, como conciertos y otros más relacionados con la celebración del Halloween, que ya tienen dispositivos asignados.



¿Por qué no se jugará Chicó vs. América en Bogotá?

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la capital colombiana, manifestó en rueda de prensa tras reunión de la Comisión de Seguridad y Convivencia que no hay suficientes efectivos policiales, organizativos y demás para la contienda, pues estos ya están asignados a una treintena de actividades previamente establecidas.

“Este es un fin de semana muy exigente para la ciudad en términos de capacidades. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar el partido entre América y Boyacá Chicó”, explicó.

Y aclaró que eso llevó a que se solicitara el cambio de día, mas no la cancelación del cotejo: “Por eso le pedimos a la Dimayor aplazarlo, para que le quitemos un poco de presión al fin de semana y podamos hacerlo después, cuando las capacidades de la administración y de la Policía tengan más disposición”.

Ahora, Chicó deberá buscar una nueva plaza para llevar la contienda, teniendo en cuenta que la fase de todos contra todos tiene 20 jornadas y que no hay mucho tiempo para la reubicación.