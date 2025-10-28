Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Por este motivo Chicó vs. América de Cali no se jugará en Bogotá; “no es fácil”

Por este motivo Chicó vs. América de Cali no se jugará en Bogotá; “no es fácil”

El partido en el que los ‘ajedrezados’ iban a ser locales estaba programado para las 6:10 p. m. del jueves 30 de octubre de 2025 en el estadio El Campín.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
América de Cali ya no visitará a Chicó en El Campín de Bogotá por fecha 18 de la Liga Betplay 2'25-II.jpg
América de Cali ya no visitará a Chicó en El Campín de Bogotá.
Foto: @americadecali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad