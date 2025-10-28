Lío para programación de fechas definitivas de la Liga BetPlay II; El Campín no se prestó

La Liga BetPlay II-2025 entró en su etapa de definición, en la que varios clubes ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares semifinales, mientras que otros luchan por los últimos cupos. Uno de ellos es el América de Cali, que por la fecha 18 debía medirse ante Boyacá Chicó en condición de visitante.

El partido estaba programado originalmente para disputarse en el estadio La Independencia de Tunja, pero debido a que el escenario fue destinado a una serie de conciertos de artistas como Marco Antonio Solís, Morat y Aleks Syntek, se decidió trasladarlo al estadio El Campín, donde se jugará el 30 de octubre.

Inicialmente, la intención del Boyacá Chicó era disputar este encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá; sin embargo, las autoridades competentes negaron la solicitud para el uso del escenario deportivo, lo que provocó el aplazamiento del partido, tal como confirmó la Dimayor a través de un comunicado oficial.



Comunicado Dimayor

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Resulta lamentable e inexplicable que sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando, incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre.

Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra.

Desde DIMAYOR seguimos haciendo todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición, sin embargo este tipo de situaciones afectan gravemente el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas".



"No era fácil para Bogotá albergar el partido"

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

En atención a los medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali no podrá realizarse este jueves 30 de octubre, debido al alto flujo de eventos programados en la capital de la República.

“Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido”, aseguró el secretario.