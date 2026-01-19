Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Por homenaje a Yeison Jiménez, Millonarios vs Medellín tienen nueva fecha; confirmó Dimayor

Por homenaje a Yeison Jiménez, Millonarios vs Medellín tienen nueva fecha; confirmó Dimayor

Uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, Millonarios vs Medellín, tuvo un cambio por el uso del estadio El Campín para el homenaje a Yeison Jiménez.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Millonarios vs Medellín
Millonarios vs Medellín - Foto:
Colprensa

