Por homenaje a Yeison Jiménez, Millonarios vs Medellín tienen nueva fecha; confirmó Dimayor

El pasado 10 de enero nuestro país tuvo la triste y sorpresiva noticia del fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien tuvo un accidente aéreo. Y en medio de los homenajes para el artista se conoció que el próximo sábado 31 de enero habrá uno en el estadio El Campín, lo que hizo que modificaran un partido del fútbol colombiano que estaba programado para ese día, Millonarios vs Medellín.

A través de un comunicado, la Dimayor dio a conocer este lunes la noticia del cambio de fecha para este atractivo compromiso, permitiendo que se haga el tributo para el cantante y sus familiares.



Millonarios vs Medellín, reprogramado por homenaje a Yeison Jiménez

En el texto publicado por la Dimayor detallaron que "debido a la reprogramación del concierto en homenaje al artista Yeison Jiménez (Q. E. P. D.), el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, tendrá una modificación en su programación".

El nuevo día para la realización de dicho compromiso que "estaba previsto para disputarse el sábado 31 de enero en el estadio El Campín a las 8:20 p. m., será el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m., en el mismo escenario", por lo que solamente se corrió un día para el uso del escenario deportivo.

De hecho, la Dimayor en su comunicado, mostró respeto y comprensión por la situación, mencionando que "desde el Fútbol Profesional Colombiano enviamos un saludo solidario a la familia de Yeison Jiménez".



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que, debido a la reprogramación del concierto en homenaje al artista Yeison Jiménez (Q. E. P. D.), el partido entre @MillosFCoficial y… pic.twitter.com/huTcCHAmXf — DIMAYOR (@Dimayor) January 19, 2026

Cabe recordar que Millonarios comenzó la Liga BetPlay 2026-I perdiendo 2-1 con Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, a pesar de empezar ganando dicho compromiso. En la fecha 2 recibirá al Junior de Barranquilla (domingo 25 de enero), a las 6:10 p.m. Por la jornada 3 visitará al Pasto (miércoles 28 de enero), a las 8:30 p.m., y luego recibirá al DIM en el duelo que acaba de ser reprogramado.