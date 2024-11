¿Por qué Boyacá Chicó vs. Millonarios de Liga BetPlay II-2024, se jugará en Villavicencio?

La fecha 19 de la Liga BetPlay II-2024 ya tiene día y hora definidos. Dimayor dio a conocer que los 10 partidos se disputarán el jueves 14 de noviembre a las 7:00 de la noche, con el fin de que haya juego limpio. Y es que se definirán los ocho clasificados, quiénes se harán con el punto invisible y los descendidos. Allí, Millonarios tiene 'velas en ese asunto', en busca de ser primero o segundo.

Para ello, necesita ganarle a Boyacá Chicó , su rival de turno en la última jornada del 'todos contra todos' y esperar otros resultados, principalmente de América de Cali e Independiente Santa Fe, los que están en la parte de la tabla de posiciones . Por un lado, el 'escarlata' recibe a Once Caldas, en el Pascual Guerrero, mientras que el 'cardenal' enfrenta a Jaguares, en el estadio El Campín.

Alberto Gamero, director técnico del 'embajador', tenía un plan, pero hubo un cambio de última hora. El conjunto boyacense emitió un comunicado en el que anunció cambio de plaza, es decir, que ya no jugarán en la 'casa' de Boyacá Chicó, el estadio La Independencia de Tunja. Ahora, según informaron, se llevará a cabo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio.

En lo expuesto por la institución, aclaran que dicha decisión se debe a que "el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja no se encuentra disponible por la realización del Festival Internacional de la Cultura Campesina, evento apoyado y liderado por la Gobernación de Boyacá". De esa manera, Millonarios viajará a Villavicencio, en busca del triunfo y el sueño de ser cabeza de grupo.

Novedades en la convocatoria de Millonarios vs. Boyacá Chicó

Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas fueron convocados por sus respectivas selecciones (Colombia y Costa Rica), por lo que no estarán en la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2024. Recordemos que se viene una doble fecha FIFA, donde, en el caso de la 'tricolor', enfrenta a Uruguay, el viernes 15 de noviembre, y a Ecuador, el martes 19 del mismo mes. Pero no son las únicas variantes en la nómina.

Andrés Llinás y Daniel Giraldo llegaron a cinco tarjetas amarillas y deberán pagar la fecha de sanción para llegar limpios a los cuadrangulares, mientas que Stiven Vega tendrá descanso, al igual que Jáder Valencia y Danovis Banguero, por decisión técnica. Así las cosas, Alberto Gamero debe mover su nómina habitual y saltará a la cancha con una nómina alternativa para ganar el encuentro.