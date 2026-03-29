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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué está suspendido el duelo entre Llaneros y Once Caldas, por Liga BetPlay I-2026?

¿Por qué está suspendido el duelo entre Llaneros y Once Caldas, por Liga BetPlay I-2026?

Hace un par de minutos se suspendió el duelo entre los de Villavicencio y Manizales, por las difíciles condiciones climáticas en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.
Foto: X de Llaneros.

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