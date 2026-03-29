¿Por qué está suspendido el duelo entre Llaneros y Once Caldas, por Liga BetPlay I-2026?

Este domingo 29 de marzo, Llaneros y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, por el duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga BetPlay I-29026, en el fútbol colombiano.

No obstante, a solo minutos de haber rodado la pelota en el escenario deportivo, ubicado en Villavicencio; las condiciones climáticas evitaron que el encuentro pudiera desarrollarse de gran manera, cuando empezó a caer demasiada agua por las fuertes lluvias.

Pero eso no fue todo, pues también los rayos torrenciales y relámpagos que empezaron a caer cerca a las dos tribunas del estadio Bello Horizonte Rey Pelé; poniendo en riesgo, no solamente la integridad de los futbolistas de ambos equipos, sino que también los hinchas presentes en las gradas.

El partido entre Llaneros vs. Once Caldas fue detenido por tormenta eléctrica.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/dzELZpXpGQ — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Inclusive, uno de los rayos fue el que ocasionó la suspensión parcial del compromiso por parte del juez central Wilmar Montaño, quien priorizó el bienestar de todos los presentes en el espectáculo deportivo.



Cabe destacar que, a los ocho del encuentro, Jefry Zapata había anotado la apertura del marcador a favor del conjunto de Manizales.



¿A qué hora o cuándo se va a reanudar el encuentro entre Llaneros vs. Once Caldas?

Según informó la terna arbitral, le darán un margen de veinte minutos al terreno de juego, para ver si es posible continuar con el compromiso este mismo domingo 29 de marzo o, en su defecto, habrá que ver si el campo y las condiciones no están en condiciones para dar garantías a los futbolistas, hinchas y el mismo espectáculo.

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Disputar este encuentro el lunes 30 de marzo en horas de la ,mañana, sería otras de las posibilidades; sin embargo, hasta el momento la medida optada es la de mantener en seguimiento el terreno de juego y el clima en Villavicencio.