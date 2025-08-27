Publicidad

Fútbol Colombiano  / América y una mala noticia para clásico contra el Cali, por Liga; ya es baja confirmada

América y una mala noticia para clásico contra el Cali, por Liga; ya es baja confirmada

El cuadro 'escarlata' recibió una mala noticia, este miércoles, que ya implica sensible ausencia para el primer clásico del torneo, frente al Deportivo Cali.

América de Cali vs. Fluminense.
América de Cali vs. Fluminense.
AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 27, 2025 05:32 p. m.
Editado por: Gol Caracol