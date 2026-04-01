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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y por qué no jugó con Santa Fe vs. Llaneros

Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y por qué no jugó con Santa Fe vs. Llaneros

Andrés Mosquera Marmolejo estaba listo para resguardar el pórtico de Santa Fe contra Llaneros este miércoles, pero una inesperada situación lo impidió. ¡Aquí los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe.
Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe.
Archivo de Colprensa

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