Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y por qué no jugó con Santa Fe vs. Llaneros

Independiente Santa Fe recibió en la tarde-noche de este miércoles 1 de abril a Llaneros en cumplimiento de la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026; no obstante, para este compromiso el 'león' sufrió la dura baja de Andrés Mosquera Marmolejo.

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El arquero, de 34 años, apareció en la nómina titular del primer campeón de Colombia para encarar este decisivo juego para los rojos de la capital de la República, pensando en una posible clasificación a la fase final del campeonato de nuestro país; pero antes de que rodara el balón para la contienda de las 6:30 de la tarde, el oriundo de Carepa sufrió un duro percance.

¿Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y por qué no jugó con Santa Fe?

Así las cosas, el propio Santa Fe informó en sus medios digitales que Mosquera Marmolejo "presentó durante el calentamiento una lesión muscular leve en la pierna derecha", por lo que fue descartado para salir desde el 'vamos' en el juego contra Llaneros y tampoco estará en el banco de suplentes.



Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe y figura en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

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A continuación, el conjunto entrenado por Pablo Repetto precisó que el encargado de estar en el arco frente a Llaneros será Weimar Asprilla.

Pero además de la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, la preocupación en Santa Fe es que para el juego contra la escuadra de la 'media Colombia' no tendrá arquero suplente, así que en caso de que le pase algo a Asprilla, Repetto deberá tomar decisiones en el campo y alguno de los jugadores deberá ponerse los guantes.

🩺 Andrés Mosquera Marmolejo: Presentó durante el calentamiento una lesión muscular leve en la pierna derecha.



🔄 El arquero inicialista será Weimar Asprilla. pic.twitter.com/eIwooHie0k — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 1, 2026