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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jaguares vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay I-2026

Jaguares vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay I-2026

Millonarios visita este jueves el estadio Jaraguay, en Montería, para enfrentar a Jaguares; una plaza que ha sido bastante difícil para el azul. ¡Agéndese con este compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional.
Millonarios.

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