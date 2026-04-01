Jaguares vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay I-2026

Millonarios visita este Jueves Santo una cancha difícil, el estadio Jaraguay en Montería, para enfrentar a Jaguares en el marco de la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026. El equipo 'embajador' espera recuperar contra los 'felinos del Sinú' los puntos perdidos en casa en la anterior jornada.

No será un reto fácil para el azul bogotano y todo porque el conjunto cordobés sabe aprovechar muy bien sus cualidades en su rebaño, además que llegan con el impulso que trae el nuevo entrenador: Hubert Bodhert; el oriundo de Cartagena de Indias tendrá su tercer ciclo en el club.

¿Cómo llega Millonarios para enfrentar a Jaguares?

Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I - Foto: Millonarios Oficial

En la jornada 14, el azul de la capital del país cedió unidades en el estadio El Campín al empatar 2-2 frente a Fortaleza. Los goles de los dirigidos por Fabián Bustos fueron anotados por Leonardo Castro, al minuto 29, y de Sebastián Valencia, al 51'. Actualmente, suman 21 puntos y se encuentran el grupo de los ocho mejores.



Para este compromiso, Millonarios no podrá contar con Rodrigo Ureña por acumulación de tarjetas amarillas y tampoco con Falcao García, quien está en los últimos detalles de su recuperación de su lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. La vuelta del 'Tigre' estaría prevista para el debut del 'embajador' en la Copa Sudamericana frente a O'Higgins el próximo martes 7 de abril, así como lo aseguró en rueda de prensa el propio Bustos.



El Jaraguay, un estadio complicado para Millonarios

Montería ha sido una plaza difícil para el elenco azul bogotano, ya que en doce compromisos disputados en la capital de Córdoba han perdido en seis ocasiones, en tres oportunidades han sacado un empate y los tres restantes han logrado un resultado positivo.

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La última vez que Millonarios derrotó a Jaguares en el Jaraguay data del 19 de febrero del 2022 y fue por marcador de 1-2; los goles fueron anotados por Édgar Guerra y Jader Valencia.



Jaguares vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay I-2026

Día: jueves 2 de abril del 2026.

jueves 2 de abril del 2026. Jornada : fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026.

: fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 6:20 de la tarde.

6:20 de la tarde. Estadio: Jaraguay (Montería).

Jaraguay (Montería). TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, cómo quedó la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.