Quién es Maximiliano Lovera, nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe tendrá una nueva cara en ataque luego de que se concretara el fichaje del argentino Maximiliano Lovera, un habilidoso extremo que será una carta más para el técnico Pablo Repetto en los retos de este 2026 en Copa Libertadores, Liga BetPlay y Copa BetPlay.

En la noche de lunes el propio club capitalino publicó en sus redes sociales que "a falta de exámenes médicos, Maximiliano Lovera será nuevo jugador del Primer Campeón", por lo que se espera que en las próximas horas sea presentado y pose con la camiseta de los 'cardenales'. De la misma manera, Rosario Central hizo lo propio y detalló que "fue cedido a préstamo por un año, con opción de compra", aunque no se dieron los valores que tendría que pagar el club colombiano en caso de querer quedarse con el jugador extranjero.



¿Quién es Maximiliano Lovera, nuevo jugador de Santa Fe?

Nació en Laguna Blanca, en Argentina, el 9 de marzo de 1999, tiene una estatura de 1.70 metros y su pierna hábil es la derecha, aunque ha jugado como extremo por las dos bandas. De hecho, el propio Pablo Repetto, aunque no dio su nombre exacto, habló en rueda de prensa luego de ganarle 2-1 a Junior, y allí detalló que había "posibilidad de que llegue otro jugador extranjero en el frente de ataque, que está encamino", y lo expresó como un "extremo o mediapunta", destacando que "son caras nuevas, todo eso nos hizo llegar a hoy con la necesidad de ganar. este equipo tiene para seguir mejorando en lo colectivo y grupal".

Maximiliano Lovera en su paso por Rosario Central - Foto: AFP

En cuanto a su carrera debutó en Rosario Central, donde ha forjado la mayoría de sus éxitos deportivos, sumando más de 130 partidos y ganando tres títulos: Copa Argentina (2017/18), Copa de la Liga (2023) y el más reciente campeón de la Liga Argentina (2025).

Ha tenido pasos en el balompié internacional en el Olympiacos (Grecia), en Omonia Nicosia (Chipre), Ionikos Nikeas (Grecia), y en Argentina también vistió la camiseta de Racing de Avellaneda.



Santa Fe volverá a jugar este miércoles en el partido pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I, contra Atlético Nacional, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Actualmente los 'cardenales' están en el puesto 12 de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 10 puntos.