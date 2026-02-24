¿Dónde jugará Jarlan Barrera en 2026, tras salir de Independiente Medellín?

Después de un periodo de incertidumbre en el mercado de fichajes, el mediocampista samario, Jarlan Barrera, finalmente definió su futuro para la temporada 2026: será nuevo jugador del Real Cartagena en el Torneo BetPlay. Allí, buscará aportar toda su experiencia para que el club heroico pelee por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

A sus 30 años, quedó como agente libre, tras finalizar contrato con Independiente Medellín al cierre del 2025, lo que lo dejó sin equipo durante los primeros dos meses del año. Durante ese tiempo su nombre estuvo ligado a varias opciones, tanto en el país como en el exterior, incluyendo rumores de un posible vínculo con Oriente Petrolero de Bolivia, pero ninguna de esas ofertas se hizo realidad.

Finalmente, el proyecto del Real Cartagena se consolidó como la opción más atractiva para el mediocampista. La dirigencia 'auriverde' negoció con el samario y, además de los aspectos deportivos, convenció su posibilidad de asumir un rol protagónico dentro del equipo. De hecho, según contó 'El Universal', Jarlan ya entrenó con el plantel heroico y recibió el apoyo de la hinchada, que vio con buenos ojos su incorporación.

Su llegada se da en un momento en que Real Cartagena aspira con fuerza al ascenso, buscando reforzarse para dar el salto a la máxima categoría del fútbol colombiano. El club ha mantenido jugadores de peso como Fredy Montero y Mauro Manotas, y ahora suma a Barrera para darle creatividad, pausa y experiencia al mediocampo.



Jarlan Barrera con Independiente Medellín - Foto: DIM Oficial

La trayectoria de Jarlan Barrera incluye pasos por clubes grandes del fútbol colombiano como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Deportivo Cali, además de su reciente etapa en el Medellín. De igual manera, estuvo en el fútbol internacional, vistiendo la camiseta de Tigres UANL, de México, y Rosario Central, en Argentina.

Según reveló 'El Heraldo', "la amistad que hay entre Fredy Montero, capitán y máximo referente de Real, y Jarlan Barrera fue fundamental para los acercamientos entre las partes". Por último, los números del volante con el 'poderoso' fueron 25 partidos en todas las competencias, marcando un gol y brindando cuatro asistencias.