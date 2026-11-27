Deportivo Cali complicó sus aspiraciones de clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2026. Este viernes 27 de noviembre, igualó 1-1 con Atlético Bucaramanga, por la fecha 3 de los cuadrangulares, y cedió terreno en el grupo B con relación a Millonarios y América de Cali, que se perfilan como los candidatos a imponerse en esta zona.

Justamente sobre ello, lo que se avecina y lo que ocurrió en el terreno de juego frente al 'leopardo', quien habló fue Rafael Dudamel, director técnico del 'azucarero'. Allí, también le envió un mensaje a la hinchada y la manera como se comportó a lo largo del compromiso en el estadio de Palmaseca.

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¿Qué pasa con el equipo?

"Al ser partidos de final, cerrados y bravos, pasa esto. Quisiéramos tener más puntos y hasta hemos hecho méritos para hacer algo más, pero es que hemos enfrentado a buenos equipos. Contra Bucaramanga, no lo hicimos mal y hasta fuimos superiores, pero también lo pudimos haber perdido en el final. Me quedo con el esfuerzo y la entereza con la que se ha competido. Sentí ansiedad y desespero de la gente, y están en todo su derecho, pero eso no ayuda. Sin embargo, el equipo se sobrepuso a ello. No es una excusa, pero en esta instancia, donde se juega tan seguido, el aliento de la gente es valioso. El equipo ha tenido el carácter de ir adelante y lamentamos no haberle dado la victoria a la afición".

Deportivo Cali recibió a Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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¿Qué buscaba con los cambios?

"Quedan tres partidos y eso es mucho. Las sensaciones del empate, pensando en el futuro inmediato, nos ponen en duda, pero nosotros no, ya que estamos convencidos de que hemos dado todo de nuestra parte. Algunas variantes fueron por amarillas, otras para buscar frescura en el equipo y modificar el esquema".



¿Cómo afrontar lo que se viene?

"Nos vamos con amargura. No hay argumentos que justifiquen el empate y tenemos que mirar el partido y prepararnos para lo que viene. Hay que continuar. Matemáticamente, no estamos eliminados y, además, se está buscando cupo a torneo internacional con la tabla de reclasificación. Tenemos los objetivos claros y nadie nos va a hacer desviar de ello".