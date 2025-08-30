Reunión de campeones con Millonarios con frase incluida; “yo soy el papá de Santa Fe”

Millonarios visitó en la noche de viernes a Águilas Doradas por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II y allí, además del triunfazo 1-2 en Rionegro, en el estadio Alberto Grisales hubo presencia de dos campeones con los azules en el año 2012, que dejaron grandes recuerdos en la hinchada 'embajadora': Wason Rentería y Yhonny Ramírez.

Ambos exjugador viven en territorio antioqueño por lo que decidieron acompañar al elenco dirigido, nuevamente, por Hernán Torres, quien casualmente fue su entrenador cuando levantaron la estrella 14 en la historia del popular club bogotano.

En la transmisión del partido entre Millonarios y Águilas Doradas enfocaron en repetidas ocasiones a Wason Rentería y Yhonny Ramírez, pero tras el pitazo final es cuando se dio el encuentro de ambos con el estratega tolimense, quien se mostró emocionado de volverlos a ver.

"Qué alegría, no me la imaginaba yo", dijo Hernán Torres al darse un abrazo con Wason, mientras Ramírez le decía en tono de broma "saluda a tu papá".



Wason Rentería y la frase para Independiente Santa Fe

Mientras estaban en las tribunas del estadio Alberto Grisales el exdelantero de Millonarios, a través de un video grabado por Yhonny Ramírez lanzó la siguiente frase: "Yo soy el papá de Santa Fe", lo que causó risas y comentarios en redes sociales.

Lo cierto es que ambos campeones con los azules comparten mucho su día a día lejos de las canchas, siempre recuerdan su paso por los 'embajadores' y entre risas rememoran aquellas buenas épocas que vivieron en la capital de Colombia.

De hecho, en la noche de viernes Ramírez en tono de broma le dijo a Wason Rentería que mostrara que está en forma para jugar en Millonarios: "Haga skipping, para presentárselo al 'Gato' Pérez a ver cómo está".

El propio club bogotano decidió tomarle una foto a los tres juntos (Hernán Torres, Wason Rentería y Yhonny Ramírez), para dejar una postal del recuerdo entre los tres campeones en 2012. "¡Un encuentro lleno de historia! Nuestro D.T. Hernán Torres se reencontró con Wason y Jhonny que nos visitaron en el partido en Rionegro", escribió Millonarios en sus redes sociales.