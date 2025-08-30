Publicidad

Publicidad

Reunión de campeones con Millonarios con frase incluida; “yo soy el papá de Santa Fe”

Tras la victoria 1-2 de Millonarios sobre Águilas Doradas hubo un especial encuentro en el Alberto Grisales, entre Hernán Torres y dos referentes campeones con los azules, en 2012.

Wason Rentería, Hernán Torres y Yhonny Ramírez
Wason Rentería, Hernán Torres y Yhonny Ramírez, campeones con Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: agosto 30, 2025 10:27 a. m.