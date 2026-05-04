Rodrigo Contreras acepta “errores” de Millonarios y “el enojo de los hinchas”, tras eliminación

Millonarios empató 2-2 con Alianza FC, en Valledupar, el domingo, y con ese resultado se confirmó la eliminación del equipo 'embajador' de la Liga BetPlay 2026-I, ya que necesitaba de una victoria y otros resultados (que se dieron), para clasificar a los playoffs del fútbol colombiano. Rodrigo Contreras, una de las figuras del elenco dirigido por el DT Fabián Bustos, habló tras el compromiso en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

"En Millonarios no encontramos la regularidad, muchos errores en todos los puntos, no estuvimos a la altura y debemos aceptar el enojo de la gente", comenzó diciendo de entrada el goleador de los azules en este semestre, quien de paso anotó doblete en el duelo de la última fecha del 'todos contra todos'.

De hecho, sobre sus anotaciones contra Alianza FC, señaló que "lo más importante es el equipo, los dos goles no sirven de nada, quiero seguir ayudando a mi equipo, tener una alegría y ojalá se la podamos dar en Sudamericana", dejando saber que se enfocaron en sacar buenos resultados en las tres fechas que faltan en el certamen internacional de Conmebol, en el que actualmente tienen una victoria, una derrota y un empate, por lo que deberán sumar más puntos en esta vuelta de la primera fase del torneo.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional Colprensa

Para terminar, Rodrigo Contrertas pidió excusas a la hinchada de Millonarios, porque los han acompañado en todas las plazas del fútbol colombiano y en el exterior también. "La hinchada nos ha demostrado que es la más grande del país, siempre están en todas las canchas, tenemos muchas cosas por mejorar y me voy con bronca", cerró diciendo el delantero argentino, quien hace algunos días había puesto en duda su continuidad en el cuadro bogotano, al tener a su familia lejos y luego del golpe en la cabeza que lo dejó solo durante varios días y que lo hizo replantear su futuro.