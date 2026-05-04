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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rodrigo Contreras acepta “errores” de Millonarios y “el enojo de los hinchas”, tras eliminación

Rodrigo Contreras acepta “errores” de Millonarios y “el enojo de los hinchas”, tras eliminación

El delantero argentino Rodrigo Contreras habló tras el empate 2-2 con Alianza FC, en Valledupar, que sentenció la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay 2026-I.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
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