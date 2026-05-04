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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Castaño, en líos en Argentina; no es convocado en River Plate, subió una foto y luego la borró

Kevin Castaño, en líos en Argentina; no es convocado en River Plate, subió una foto y luego la borró

El mediocampista antioqueño Kevin Castaño no es tenido en cuenta por el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet en River Plate, aparece en redes sociales luego de la derrota y los hinchas le cayeron con todo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate.
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate.
Foto: Getty

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