Kevin Castaño, en líos en Argentina; no es convocado en River Plate, subió una foto y luego la borró

Kevin Castaño no la pasa bien en Argentina con River Plate y de paso está en riesgo su presencia en la convocatoria final de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de su ausencias constantes en la 'banda cruzada', generó polémica una foto en redes sociales, algo que fue tema hasta en la prensa en el cono sur.

El medio 'TyC Sports' detalló que "apenas consumada la derrota contra un Decano que llegaba eliminado y con una mala racha de un año sin ganar de visitante, el mediocampista relegado por el Chacho utilizó su cuenta de Instagram para compartir una particular historia, que ninguno de los hinchas millonarios comprendió y que despertó más de un enojo por el momento de la publicación", esto tras la derrota 0-1 con Atlético Tucumán, en el estadio Más Monumental.



Críticas a Kevin Castaño en Argentina

En el citado medio agregaron que "sentado y con mirada desafiante, Castaño se mostró vestido de blanco, rojo y negro. Si bien son los colores del escudo y la camiseta titular riverplatense, el look nada tuvo que ver con el club que lo pagó 14 millones de dólares -cifra récord- a principios de 2025. Incluso, sobre su foto dejó dos emojis que calentaron más el asunto: una señal de paz y una pila, como si estuviese recargando energías".

Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate. AFP

Eso sí, este episodio es algo que ha venido pasando recientemente con Kevin Castaño, en especial desde la llegada de Eduardo 'Chacho' Coudet, quien no lo ha tenido en cuenta a pesar del alto precio que desembolsaron por él. "No es la primera vez que el ex-Krasnodar apela a este recurso, sea para dejar un mensaje subliminal o simplemente para postear algo en sus redes. Tras la derrota de River en el Superclásico ante Boca, el mediocampista, quien no había estado entre los concentrados, publicó una foto sonriente junto a su pareja y su hija", aunque algo que causó sopresa, en especial por la reacción de los hinchas, es que "la diferencia es que, esta vez, el posteo fue borrado a los pocos minutos, aunque ya era demasiado tarde".



Los números de Kevin Castaño en 2026

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, el mediocampista tiene en peligro su presencia con la Selección Colombia ya que está sin rodaje y podría perder terreno de cara a la lista definitiva de convocados de Néstor Lorenzo.

De hecho, en 'TyC Sports' dieron los números que tiene en el año Kevin Castaño, "con solo seis partidos en lo que va del año y una temprana salida en el entretiempo de lo que sería el triunfo sobre Carabobo en la Copa Sudamericana".



Por otro lado, a Coudet le consultaron sobre el presente del antioqueño, y aunque no quiso dar detalles o abarcar especialmente en el colombiano, aseguró que "son todos tenidos en cuenta, pero hay una cuestión deportiva. Siento que otros están con mejor nivel. No hay un misterio de nada".