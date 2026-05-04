Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Copa Betplay 2026; ¿cuáles serán los rivales de Millonarios, Medellín y Deportivo Cali?

Copa Betplay 2026; ¿cuáles serán los rivales de Millonarios, Medellín y Deportivo Cali?

La Copa Betplay 2026 ya definió sus grupos de la primera fase, la de los eliminados, con la presencia de equipos ilustres como Millonarios, que no pudo clasificar al grupo de los ocho en Liga.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Falcao García y Rodrigo Contreras, delanteros de Millonarios.
Falcao García y Rodrigo Contreras, delanteros de Millonarios.
X de @MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad