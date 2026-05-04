Copa Betplay 2026; ¿cuáles serán los rivales de Millonarios, Medellín y Deportivo Cali?

Además de definir los ocho mejores de la Liga Betplay I 2026 y emparejamientos en los cuartos de final, a la par también se destaparon las cartas y quedaron estipulados los grupos de la Copa Betplay, que en su primera fase enfrentará a los doce equipos eliminados de la A y a los ocho que quedaron por puertas en la torneo de la Primera B del fútbol colombiano.

Para esa fase inicial, como gran atractivo se dará la participación de grandes como Millonarios, que empató 2-2 con Alianza en Valledupar y con 26 puntos terminó décimo; del Deportivo Cali, que no pasó del 1-1 con Tolima en Ibagué; e Independiente Medellín, que cayó en el propio Atanasio Girardot 1-2 con Águilas Doradas.

Así las cosas ya fueron estipulados los grupos de a cinco equipos, en el que los 'embajadores' se enfrentarán con Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético; los azucareros se verán las caras con Bucaramanga, Alianza, Boca Juniors de Cali y Real Santander; mientras que el DIM quedó ubicado en la misma zona de Fortaleza FC, Cúcuta Deportivo, Orsomarso, Leones.

Cabe indicar que a los octavos de final pasarán los dos primeros de cada grupo, en los que cada equipo jugará dos partidos de local y dos de visitante, con una jornada de descanso. Se espera que en las próximas horas se realice el anuncio oficial de la Dimayor de la programación oficial de la Copa.



Acción de juego entre Tolima y Deportivo Cali por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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Grupo A: Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Alianza FC, Boca Juniors de Cali y Real Santander.

Grupo B: Millonarios FC, Llaneros FC, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

Grupo C: Independiente Medellín, Fortaleza FC, Cúcuta Deportivo, Orsomarso, Leones.

Grupo D: Águilas Doradas, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira, Independiente Yumbo y Real Cundinamarca.

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De otra parte, los equipos que clasificaron a finales en la A y en la B también cuentan ya con los emparejamientos, cuyos cruces solamente se disputarán después del Mundial 2026, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.