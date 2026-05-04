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Gol Caracol  / Los millones que hay en juego en Arsenal vs Atlético de Madrid, por Champions League

Los millones que hay en juego en Arsenal vs Atlético de Madrid, por Champions League

Este martes se enfrentaran los 'colchoneros' y los 'gunners' por el pase directo a la final de la Champions League. Sin embargo, los dos equipos ya estarían ganado económicamente.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Atlético de Madrid vs. Arsenal
Atlético de Madrid vs. Arsenal; semifinal de la Champions League
AFP

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